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Сенатор предложил проанализировать, насколько России выгодно участие в ВТО
Сенатор предложил проанализировать, насколько России выгодно участие в ВТО - РИА Новости, 22.12.2021
Сенатор предложил проанализировать, насколько России выгодно участие в ВТО
Необходимо провести анализ, насколько России выгодно участие во Всемирной торговой организации, по ряду товаров мы не можем ввести заградительные пошлины, чтобы РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:22
2021-12-22T11:22
экономика
в мире
торговля
сша
всемирная торговая организация (вто)
совет федерации рф
иван абрамов
пошлины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо провести анализ, насколько России выгодно участие во Всемирной торговой организации, по ряду товаров мы не можем ввести заградительные пошлины, чтобы сдержать цены на внутреннем рынке, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай заявил, что американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии ВТО. Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении ею своих обязательств перед ВТО, поставив стране также в упрек расширение государственного контроля над экономикой."Прошло достаточно большое количество времени, и мы должны проанализировать, нужно понимать, выгодно ли нам участие в ВТО", - сказал Абрамов.Он привел в пример ситуацию, когда мы начинаем поставлять на международные рынки наш металл, лес, что влияет и на внутренние цены. "Если раньше мы могли заградительными пошлинами это регулировать, то сейчас по некоторым соглашениям мы не можем это делать, и, соответственно, если на внешних рынках цены на эти товары растут, они увеличиваются и на внутреннем рынке. В итоге, от роста цен выигрывает не государство и люди, а владельцы компаний", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что из-за того, что у нас подорожал металл, мы не можем реализовать собственные госконтракты."Например, мы запланировали построить детский садик, но проектно-сметная документация из-за возросшей цены на металл увеличилась на 30%", - сказал Абрамов.Он подчеркнул, что от таких ситуаций теряют государство, люди, суперприбыль получают только компании, но тогда нужно понимать, насколько эти потери замещаются их налогами."Наш приоритет - ставить свои национальные интересы во главе", - подчеркнул Абрамов.
https://ria.ru/20211222/vto-1764851252.html
https://ria.ru/20211119/spor-1759911972.html
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экономика, в мире, торговля, сша, всемирная торговая организация (вто), совет федерации рф, иван абрамов, пошлины, россия
11:22 22.12.2021
 
Сенатор предложил проанализировать, насколько России выгодно участие в ВТО

Сенатор Абрамов: надо проанализировать, насколько выгодно России участие в ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо провести анализ, насколько России выгодно участие во Всемирной торговой организации, по ряду товаров мы не можем ввести заградительные пошлины, чтобы сдержать цены на внутреннем рынке, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай заявил, что американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии ВТО. Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении ею своих обязательств перед ВТО, поставив стране также в упрек расширение государственного контроля над экономикой.
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"Прошло достаточно большое количество времени, и мы должны проанализировать, нужно понимать, выгодно ли нам участие в ВТО", - сказал Абрамов.
Он привел в пример ситуацию, когда мы начинаем поставлять на международные рынки наш металл, лес, что влияет и на внутренние цены. "Если раньше мы могли заградительными пошлинами это регулировать, то сейчас по некоторым соглашениям мы не можем это делать, и, соответственно, если на внешних рынках цены на эти товары растут, они увеличиваются и на внутреннем рынке. В итоге, от роста цен выигрывает не государство и люди, а владельцы компаний", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что из-за того, что у нас подорожал металл, мы не можем реализовать собственные госконтракты.
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"Например, мы запланировали построить детский садик, но проектно-сметная документация из-за возросшей цены на металл увеличилась на 30%", - сказал Абрамов.
Он подчеркнул, что от таких ситуаций теряют государство, люди, суперприбыль получают только компании, но тогда нужно понимать, насколько эти потери замещаются их налогами.
"Наш приоритет - ставить свои национальные интересы во главе", - подчеркнул Абрамов.
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ЭкономикаВ миреТорговляСШАВсемирная торговая организация (ВТО)Совет Федерации РФИван АбрамовПошлиныРоссия
 
 
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