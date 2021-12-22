https://ria.ru/20211222/vto-1764851252.html

МИД прокомментировал обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО

МИД прокомментировал обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО - РИА Новости, 22.12.2021

МИД прокомментировал обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обвинения Белого дома в нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО), заявила, что если РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:36

2021-12-22T10:36

2021-12-22T13:24

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всемирная торговая организация (вто)

мария захарова

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обвинения Белого дома в нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО), заявила, что если кто-то и делал это, то сами США."Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединенных Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай опубликовал заявление, в котором российскую политику замещения импорта и создания преференций для местных производителей расценили как отход от норм ВТО. Американские власти пригрозили ответными мерами по линии организации.Захарова отметила, что Москва прибегла к такой политике, чтобы "каким-то образом привести всех в чувства".Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении ею своих обязательств перед организацией, также поставив стране в упрек расширение государственного контроля над экономикой.Основные претензии Штатов связаны с тем, что российские власти, на их взгляд, создают преференции для товаров и услуг собственного производства, реализуют программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняют "не обоснованные научно" импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяют государственный контроль над экономикой и ужесточают торговые рестрикции.Москва начала эту политику после введения западных санкций из-за ситуации на Украине.

https://ria.ru/20211119/spor-1759911972.html

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в мире, сша, евросоюз, россия, экономика, москва, всемирная торговая организация (вто), мария захарова