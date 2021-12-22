https://ria.ru/20211222/vstrecha-1764853988.html

В РПЦ надеются на встречу папы Римского и патриарха Кирилла в 2022 году

В РПЦ надеются на встречу папы Римского и патриарха Кирилла в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2021

В РПЦ надеются на встречу папы Римского и патриарха Кирилла в 2022 году

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что следующая встреча патриарха Московского Кирилла и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:54

2021-12-22T10:54

2021-12-22T12:32

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

ватикан

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ВАТИКАН, 22 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что следующая встреча патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска состоится в 2022 году."Я надеюсь, что следующая встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском состоится в 2022 году. Мы сегодня сумели обсудить конкретные даты и конкретные места, но все это подлежит конкретизации и согласованию, поэтому мы пока не можем объявить ни дату, ни место", - заявил он журналистам в Ватикане после встречи с понтификом."Мы живем в мире, где все очень тесно объединено и где ключ к успеху заключается в общении. Мы видим, что встречаются политики, деятели культуры. Но церковным лидерам сам Бог велел встречать и общаться", - заявил митрополит, отвечая на вопрос о важности подобной встречи.По словам Илариона, когда папа и патриарх встретились в Гаване в 2016 году, они обсуждали "очень конкретные вопросы, прежде всего вопрос выживания христиан в тех странах, где они подвергаются гонениям"."Мы видим, что христиане сталкиваются с очень предвзятым отношением, иногда крайне негативным, иногда они просто оказываются гонимы в таких регионах, как Ближний Восток и некоторые страны Африки. И даже в Европе они очень сталкиваются с крайне негативным отношением", - сказал глава ОВЦС, упомянув идею закрыть монастырь в Испании.Впервые о возможности проведения новой встречи между главами двух крупнейших христианских церквей мира митрополит Иларион сообщил СМИ во время своего визита в Рим в начале октября. Тогда после папской аудиенции в Ватикане он сказал, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом состоится.Папа Франциск 6 декабря заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию.Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.

https://ria.ru/20211217/papa-1764199639.html

https://ria.ru/20211217/frantsisk-1764189817.html

https://ria.ru/20211206/papa-1762416088.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), религия, ватикан