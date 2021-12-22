https://ria.ru/20211222/voyska-1764944327.html

В СНБО заявили, что следят за концентрацией российских войск на границе

В СНБО заявили, что следят за концентрацией российских войск на границе - РИА Новости, 22.12.2021

В СНБО заявили, что следят за концентрацией российских войск на границе

Киев внимательно следит за ситуацией со скоплением российских войск на границе с Украиной, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:38

2021-12-22T16:38

2021-12-22T16:38

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Киев внимательно следит за ситуацией со скоплением российских войск на границе с Украиной, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Мы четко знаем количество военных, которые там есть со стороны РФ. У нас есть информация о ситуации на расстоянии 200 и 400 километров от нашей границы", - сказал Данилов на брифинге, трансляцию вел телеканал "Дом". Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и весь сектор безопасности контролируют ситуацию."Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения ситуации - это не может произойти моментально с сегодня на сегодня, к этому надо готовиться, - мы все это отслеживаем", - сказал Данилов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211208/putin-1762746343.html

https://ria.ru/20211203/granitsa-1761982771.html

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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия