https://ria.ru/20211222/voyska-1764944327.html
В СНБО заявили, что следят за концентрацией российских войск на границе
В СНБО заявили, что следят за концентрацией российских войск на границе - РИА Новости, 22.12.2021
В СНБО заявили, что следят за концентрацией российских войск на границе
Киев внимательно следит за ситуацией со скоплением российских войск на границе с Украиной, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:38
2021-12-22T16:38
2021-12-22T16:38
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
алексей данилов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_2132a841e8034bdc3d453da8311b038f.jpg
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Киев внимательно следит за ситуацией со скоплением российских войск на границе с Украиной, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Мы четко знаем количество военных, которые там есть со стороны РФ. У нас есть информация о ситуации на расстоянии 200 и 400 километров от нашей границы", - сказал Данилов на брифинге, трансляцию вел телеканал "Дом". Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и весь сектор безопасности контролируют ситуацию."Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения ситуации - это не может произойти моментально с сегодня на сегодня, к этому надо готовиться, - мы все это отслеживаем", - сказал Данилов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211208/putin-1762746343.html
https://ria.ru/20211203/granitsa-1761982771.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e695fecd3f1fe4e08ea00b8e076fe4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия
В СНБО заявили, что следят за концентрацией российских войск на границе
Секретарь СНБО Данилов: следим за концентрацией российских войск на границе с Украиной