https://ria.ru/20211222/vkontakte-1764876873.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 22.12.2021

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:30

2021-12-22T12:30

2021-12-22T12:30

происшествия

общество

технологии

санкт-петербург

воронеж

москва

вконтакте

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.03 мск было зафиксировано 378 жалоб. При этом 60% претензий связаны с работой сайта, 22% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 18% жалоб - на проблемы с подключением к серверу.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.

https://ria.ru/20211220/vkontakte-1764540409.html

санкт-петербург

воронеж

москва

нижний новгород

россия

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происшествия, общество, технологии, санкт-петербург, воронеж, москва, вконтакте, нижний новгород, россия