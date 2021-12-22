https://ria.ru/20211222/vkontakte-1764876873.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 22.12.2021
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:30
2021-12-22T12:30
2021-12-22T12:30
происшествия
общество
технологии
санкт-петербург
воронеж
москва
вконтакте
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.03 мск было зафиксировано 378 жалоб. При этом 60% претензий связаны с работой сайта, 22% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 18% жалоб - на проблемы с подключением к серверу.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.
https://ria.ru/20211220/vkontakte-1764540409.html
санкт-петербург
воронеж
москва
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5aeee8ca28757bcaea631c8eb56312fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, технологии, санкт-петербург, воронеж, москва, вконтакте, нижний новгород, россия
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Downdetector: пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети