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Лавров пригласил новую главу МИД ФРГ Бербок посетить Россию
Лавров пригласил новую главу МИД ФРГ Бербок посетить Россию - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров пригласил новую главу МИД ФРГ Бербок посетить Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил новую главу МИД ФРГ Анналену Бербок посетить Россию, она собирается это сделать. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:00
2021-12-22T13:00
2021-12-22T13:22
мид германии
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
анналена бербок
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил новую главу МИД ФРГ Анналену Бербок посетить Россию, она собирается это сделать."Я встречался с Анналеной Бербок в Стокгольме, мы неплохо поговорили, это была короткая встреча по понятным причинам. Я, естественно, подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Выборы в бундестаг в Германии состоялись 26 сентября 2021 года, по их итогам было сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Пост главы МИД ФРГ заняла сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Бербок.
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13:00 22.12.2021 (обновлено: 13:22 22.12.2021)
Лавров пригласил новую главу МИД ФРГ Бербок посетить Россию
Глава МИД Лавров пригласил немецкую коллегу Бербок посетить Россию, она согласилась