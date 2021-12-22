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Корабельникова назначили вице-губернатором Петербурга
Корабельникова назначили вице-губернатором Петербурга - РИА Новости, 22.12.2021
Корабельникова назначили вице-губернатором Петербурга
Вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим сферу финансов, госзакупок и экономического развития, назначен глава комитета финансов города Алексей... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:19
2021-12-22T14:19
общество
санкт-петербург
александр беглов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим сферу финансов, госзакупок и экономического развития, назначен глава комитета финансов города Алексей Корабельников, его кандидатуру утвердили депутаты заксобрания на голосовании, передает корреспондент РИА Новости."Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на утверждение кандидатуры Алексея Корабельникова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - сообщил спикер парламента Александр Бельский после подсчета голосов депутатов.Кандидатуру Корабельникова депутатам представлял губернатор Александр Беглов."Корабельников будет отвечать за решение вопросов налоговой и финансовой политики, разработки и исполнения бюджета Санкт-Петербурга, увеличение доходов и оптимизации расходов бюджетов, экономического развития и стратегического планирования осуществления закупок", - сказал Беглов.Он добавил, что Корабельников с 2015 года возглавляет комитет финансов и на этом посту показал себя ответственным и компетентным руководителем."В период пандемии комитет обеспечил существенное увеличение расходов на бесперебойное финансирование здравоохранения. Была оказана помощь бизнесу в пострадавших отраслях. В этом году уровень доходов по сравнению с 2019 годом вырос более чем на 20%. Санкт‑Петербург планомерно движется к увеличению доходной части бюджета до 1 триллиона рублей в 2024 году", — сказал Беглов.Корабельников в новой должности будет координировать и контролировать деятельность комитета по государственному заказу, комитета по экономической политике и стратегической политике, комитета финансов Петербурга.
https://realty.ria.ru/20211220/eresko-1764554046.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, россия
14:19 22.12.2021
 
Корабельникова назначили вице-губернатором Петербурга

Глава комитета финансов Петербурга Корабельников стал вице-губернатором города

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Корабельников
Алексей Корабельников - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим сферу финансов, госзакупок и экономического развития, назначен глава комитета финансов города Алексей Корабельников, его кандидатуру утвердили депутаты заксобрания на голосовании, передает корреспондент РИА Новости.
"Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на утверждение кандидатуры Алексея Корабельникова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - сообщил спикер парламента Александр Бельский после подсчета голосов депутатов.
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Кандидатуру Корабельникова депутатам представлял губернатор Александр Беглов.
"Корабельников будет отвечать за решение вопросов налоговой и финансовой политики, разработки и исполнения бюджета Санкт-Петербурга, увеличение доходов и оптимизации расходов бюджетов, экономического развития и стратегического планирования осуществления закупок", - сказал Беглов.
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Он добавил, что Корабельников с 2015 года возглавляет комитет финансов и на этом посту показал себя ответственным и компетентным руководителем.
"В период пандемии комитет обеспечил существенное увеличение расходов на бесперебойное финансирование здравоохранения. Была оказана помощь бизнесу в пострадавших отраслях. В этом году уровень доходов по сравнению с 2019 годом вырос более чем на 20%. Санкт‑Петербург планомерно движется к увеличению доходной части бюджета до 1 триллиона рублей в 2024 году", — сказал Беглов.
Корабельников в новой должности будет координировать и контролировать деятельность комитета по государственному заказу, комитета по экономической политике и стратегической политике, комитета финансов Петербурга.
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