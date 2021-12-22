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Новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба" поступили в соединение ВВО
Новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба" поступили в соединение ВВО - РИА Новости, 22.12.2021
Новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба" поступили в соединение ВВО
Военнослужащие Восточного военного округа в Бурятии получили на вооружение новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба", сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T04:28
2021-12-22T04:28
2021-12-22T04:28
новое оружие россии
безопасность
республика бурятия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа в Бурятии получили на вооружение новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба", сообщает пресс-служба ВВО."Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в республике Бурятия, проходит переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", которые поступили в соединение. Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК.После этого на полигоне учебного центра ПВО военнослужащие развернут комплекс. Также военнослужащие отработают обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника - крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты.Новейший ПЗРК "Верба" предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой".
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безопасность, республика бурятия, россия
Новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба" поступили в соединение ВВО
Военнослужащие ВВО получили на вооружение новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба"
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа в Бурятии получили на вооружение новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба", сообщает пресс-служба ВВО.
"Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в республике Бурятия
, проходит переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", которые поступили в соединение. Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК.
После этого на полигоне учебного центра ПВО военнослужащие развернут комплекс. Также военнослужащие отработают обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника - крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты.
Новейший ПЗРК "Верба" предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой".