https://ria.ru/20211222/verba-1764831974.html

Новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба" поступили в соединение ВВО

Новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба" поступили в соединение ВВО - РИА Новости, 22.12.2021

Новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба" поступили в соединение ВВО

Военнослужащие Восточного военного округа в Бурятии получили на вооружение новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба", сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T04:28

2021-12-22T04:28

2021-12-22T04:28

новое оружие россии

безопасность

республика бурятия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа в Бурятии получили на вооружение новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба", сообщает пресс-служба ВВО."Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в республике Бурятия, проходит переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", которые поступили в соединение. Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК.После этого на полигоне учебного центра ПВО военнослужащие развернут комплекс. Также военнослужащие отработают обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника - крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты.Новейший ПЗРК "Верба" предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой".

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/verba-1596131637.html

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безопасность, республика бурятия, россия