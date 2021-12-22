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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/vaktsinatsiya-1764905524.html
Володин потребовал доработать приказ о вакцинации детей от COVID-19
Володин потребовал доработать приказ о вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2021
Володин потребовал доработать приказ о вакцинации детей от COVID-19
Приказ Минздрава об эпидемиологической ситуации нуждается в поправках в части о вакцинации детей от коронавирусной инфекции, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:06
2021-12-22T14:50
распространение коронавируса
общество
дети
вакцинация
вячеслав володин
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Приказ Минздрава об эпидемиологической ситуации нуждается в поправках в части о вакцинации детей от коронавирусной инфекции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Во время заседания глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратила внимание на беспокойство граждан из-за вопроса о прививке несовершеннолетних от COVID-19 и ее обязательности, после того как в документ добавили эту категорию граждан. Депутаты пришли к выводу, что в нынешней редакции закон действительно можно истолковать неправильно."В таблице календаря прививок внесли детей в графу подлежащих обязательной вакцинации, но при этом в самом разделе сделали ссылку на то, что необходимо это делать при условии добровольности и наличии письменного согласия родителей", — отметил Володин.По его словам, Минздрав должен внести поправки в приказ в части приложения номер два и вывести детей из категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации."Прививка добровольная. Дети защищены законом. Депутаты держат вопрос на контроле. Все. Президент с нас спросит, если будет иначе, и накажет. И прав будет. И все тех, кто эти приказы пишет. А то сейчас мы начнем каждый по-своему трактовать", — добавил спикер Госдумы.Накануне Министерство здравоохранения утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе против коронавируса.Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас первую дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
https://ria.ru/20211220/vaktsinatsiya-1764619253.html
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общество, дети, вакцинация, вячеслав володин, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:06 22.12.2021 (обновлено: 14:50 22.12.2021)
 
Володин потребовал доработать приказ о вакцинации детей от COVID-19

Володин: приказ Минздрава требует доработки в части вакцинации детей от COVID-19

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик с лекарством
Медик с лекарством - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Приказ Минздрава об эпидемиологической ситуации нуждается в поправках в части о вакцинации детей от коронавирусной инфекции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Во время заседания глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратила внимание на беспокойство граждан из-за вопроса о прививке несовершеннолетних от COVID-19 и ее обязательности, после того как в документ добавили эту категорию граждан.
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20 декабря, 20:39Распространение коронавируса
Минздрав утвердил календарь профилактических прививок
Депутаты пришли к выводу, что в нынешней редакции закон действительно можно истолковать неправильно.
"В таблице календаря прививок внесли детей в графу подлежащих обязательной вакцинации, но при этом в самом разделе сделали ссылку на то, что необходимо это делать при условии добровольности и наличии письменного согласия родителей", — отметил Володин.
По его словам, Минздрав должен внести поправки в приказ в части приложения номер два и вывести детей из категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.
"Прививка добровольная. Дети защищены законом. Депутаты держат вопрос на контроле. Все. Президент с нас спросит, если будет иначе, и накажет. И прав будет. И все тех, кто эти приказы пишет. А то сейчас мы начнем каждый по-своему трактовать", — добавил спикер Госдумы.
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Накануне Министерство здравоохранения утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе против коронавируса.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас первую дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
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