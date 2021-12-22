https://ria.ru/20211222/universitet-1764909655.html
В МГУ прокомментировали желание отца девятилетней студентки судиться
В МГУ прокомментировали желание отца девятилетней студентки судиться - РИА Новости, 22.12.2021
В МГУ прокомментировали желание отца девятилетней студентки судиться
На психологическом факультете МГУ спокойно отреагировали на сообщение о том, что родители 9-летней студентки Алисы Тепляковой намерены подать к ним иск,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:25
2021-12-22T14:25
2021-12-22T14:37
общество
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На психологическом факультете МГУ спокойно отреагировали на сообщение о том, что родители 9-летней студентки Алисы Тепляковой намерены подать к ним иск, отметив, что те "вправе делать то, что считают нужным".Отец юной студентки Евгений Тепляков ранее заявил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена."Мы не получали исков. Никак к этому не относимся. Каждый вправе делать то, что считает нужным", - сообщили РИА Новости в пресс-службе психфака МГУ.Ранее на факультете сообщали, что во вторник Алиса Теплякова сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция.Позднее на психфаке рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили никаких уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
https://ria.ru/20211222/teplyakova-1764896710.html
https://ria.ru/20211222/mgu-1764884811.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова
14:25 22.12.2021 (обновлено: 14:37 22.12.2021)
В МГУ прокомментировали желание отца девятилетней студентки судиться
МГУ о желании Евгения теплякова судиться: каждый вправе поступать, как считает нужным
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
На психологическом факультете МГУ
спокойно отреагировали на сообщение о том, что родители 9-летней студентки Алисы Тепляковой
намерены подать к ним иск, отметив, что те "вправе делать то, что считают нужным".
Отец юной студентки Евгений Тепляков ранее заявил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена.
"Мы не получали исков. Никак к этому не относимся. Каждый вправе делать то, что считает нужным", - сообщили РИА Новости в пресс-службе психфака МГУ.
Ранее на факультете сообщали, что во вторник Алиса Теплякова сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция.
Позднее на психфаке рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили никаких уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.