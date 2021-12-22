https://ria.ru/20211222/ukraina-1765007076.html
Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня
Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня - РИА Новости, 22.12.2021
Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня
Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам последнего... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:01
2021-12-22T22:01
2021-12-22T22:01
в мире
украина
киев
борис грызлов
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_b9446a558d9b11e5a422e5e8c038bcf2.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам последнего в этом году заседания."Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины", - сказал он.
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_46:296:2382:2048_1920x0_80_0_0_12943be4b411b3c847d56f02a4ff1e0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, борис грызлов, ситуация в днр и лнр, россия
Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня
Грызлов: Киев не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня