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Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня

Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня - РИА Новости, 22.12.2021

Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать режим прекращения огня

Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам последнего... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T22:01

2021-12-22T22:01

2021-12-22T22:01

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борис грызлов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам последнего в этом году заседания."Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины", - сказал он.

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