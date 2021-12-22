https://ria.ru/20211222/ukraina-1764998467.html
Песков заявил, что отношения с Украиной "абсолютно деградировали"
Песков заявил, что отношения с Украиной "абсолютно деградировали" - РИА Новости, 22.12.2021
Песков заявил, что отношения с Украиной "абсолютно деградировали"
Украина прервала отношения с Россией, руководству стран здесь есть о чем поговорить, но Россия не знает, насколько к этому готовы в Киеве, заявил... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:06
2021-12-22T21:06
2021-12-22T21:06
украина
киев
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украина прервала отношения с Россией, руководству стран здесь есть о чем поговорить, но Россия не знает, насколько к этому готовы в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24"."У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. И здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211222/rossiya-1764997814.html
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украина, киев, дмитрий песков, россия
Песков заявил, что отношения с Украиной "абсолютно деградировали"
Пресс-секретарь президента Песков: Украина прервала отношения с Россией, они заморожены