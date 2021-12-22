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https://ria.ru/20211222/ukraina-1764900743.html
Украина сожжет себя, но не будет соблюдать договоренности по Донбассу
На Украине пригрозили "жечь и стрелять" при выполнении Минских соглашений - РИА Новости, 22.12.2021
Украина сожжет себя, но не будет соблюдать договоренности по Донбассу
Выполнение Минских соглашений грозит Киеву негативной реакцией со стороны населения, заявил в эфире интернет-канала "Апостроф" бывший заместитель министра по... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:51
2021-12-22T15:38
в мире
оон
москва
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
георгий тука
минские соглашения
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Выполнение Минских соглашений грозит Киеву негативной реакцией со стороны населения, заявил в эфире интернет-канала "Апостроф" бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.По его словам, наделение ДНР и ЛНР автономией, согласно договоренностям, фактически превратит страну в ассиметричную федерацию. Он отметил, что в таком случае эти регионы смогут, в частности, блокировать внешнеполитические решения киевских властей."У нас об этом очень мало кто рассказывает, кто понимает. А все это называется выполнить "минские договоренности". И они считают, что эта асимметричная федерация и есть особый статус", — отметил экс-замминистра, добавив, что в результате это вызовет массовые беспорядки, а он сам "пойдет и жечь, и стрелять".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.Москва неоднократно заявляла, что Украина не выполняет договоренности и затягивает переговоры по разрешению конфликта. Страны Запада при этом продолжают оказывать Киеву военную поддержку, кроме всего прочего, поставляя оружие, которое ВСУ применяет в Донбассе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/ssha-1764837650.html
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москва
донецкая народная республика
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в мире, оон, москва, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, георгий тука, минские соглашения
13:51 22.12.2021 (обновлено: 15:38 22.12.2021)
 
На Украине пригрозили "жечь и стрелять" при выполнении Минских соглашений

Экс-глава Луганской области Тука пригрозил Киеву в случае выполнения Минских соглашений

© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Выполнение Минских соглашений грозит Киеву негативной реакцией со стороны населения, заявил в эфире интернет-канала "Апостроф" бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
По его словам, наделение ДНР и ЛНР автономией, согласно договоренностям, фактически превратит страну в ассиметричную федерацию. Он отметил, что в таком случае эти регионы смогут, в частности, блокировать внешнеполитические решения киевских властей.
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"У нас об этом очень мало кто рассказывает, кто понимает. А все это называется выполнить "минские договоренности". И они считают, что эта асимметричная федерация и есть особый статус", — отметил экс-замминистра, добавив, что в результате это вызовет массовые беспорядки, а он сам "пойдет и жечь, и стрелять".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
Москва неоднократно заявляла, что Украина не выполняет договоренности и затягивает переговоры по разрешению конфликта. Страны Запада при этом продолжают оказывать Киеву военную поддержку, кроме всего прочего, поставляя оружие, которое ВСУ применяет в Донбассе.
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В миреООНМоскваВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГеоргий ТукаМинские соглашения
 
 
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