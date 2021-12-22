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Подкинули угля в госизмену. Посадит ли Зеленский Порошенко
Подкинули угля в госизмену. Посадит ли Зеленский Порошенко - РИА Новости, 22.12.2021
Подкинули угля в госизмену. Посадит ли Зеленский Порошенко
Петра Порошенко заподозрили в госизмене и вызвали на допрос: в 2014-м он якобы вступил в сговор с Россией и незаконно покупал уголь в ДНР и ЛНР. Бывший... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:00
2021-12-22T07:59
в мире
украина
варшава
ринат ахметов
владимир зеленский
нато
петр порошенко
михаил погребинский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Петра Порошенко заподозрили в госизмене и вызвали на допрос: в 2014-м он якобы вступил в сговор с Россией и незаконно покупал уголь в ДНР и ЛНР. Бывший президент вину не признал, но поспешно покинул страну. Дело он назвал сфабрикованным и обвинил Владимира Зеленского в попытке устранить оппонентов. Грозит ли главе партии "Европейская солидарность" тюрьма, разбиралось РИА Новости.Повестка для Порошенко"Пятый президент Украины контактировал с террористами в ЛНР и ДНР и организовал преступную схему поставок угля. Порошенко поставил энергетику в зависимость от страны-агрессора. Производство ведется по статьям о госизмене и финансировании терроризма, предусматривающим санкции в виде 15 лет лишения свободы", — заявило Государственное бюро расследований (ГБР).Порошенко вызвали на допрос. В интернете есть видео: сотрудник ГБР возле Верховной рады пытается вручить бывшему президенту повестку. "Возьмите, пожалуйста", — просит он.Тот делает вид, что не слышит, и садится в черный мерседес. "Поехали, мать твою!" — кричит он водителю по-русски, и машина трогается с места.Через несколько часов депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко опубликовал в Сети фото из аэропорта Борисполь: Порошенко в очереди на регистрацию. Рейс в Стамбул. "Приятно встретить коллегу", — подписал снимок Мережко.Правоохранительные органы предположили, что экс-президент скрылся от следствия. Его сторонники уверяют: визит в Турцию — плановый, на переговоры с Константинопольским патриархом Варфоломеем.Вернуться в страну к 23 декабря — дата допроса — Порошенко не успеет. Из Стамбула он отправился в Варшаву на конференцию "Россия —Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге". Домой — в январе. Порошенко пресекает намеки на бегство: "Офис президента шлет мне приветы. Передают, что с пониманием отнесутся, если я останусь в Европе. Но сценарист "видосиков" Зеленский не дождется от меня таких подарков".На днях принесли еще одно извещение — засунули в калитку. Адвокат Илья Новиков указывает на незаконность таких действий: "Обе повестки выписаны неправильно и вручены не должным образом".Серые схемыДело о поставках угля раскручивают с осени. По версии прокуратуры, украинские власти во время боевых действий в 2014-м покупали энергоресурсы у противника. Серые схемы курировал бизнесмен и политик Виктор Медведчук, который сейчас под домашним арестом. Но следствие уверено: разрешение давал лично Порошенко. Сначала он был свидетелем, теперь — подозреваемый.Без ведома Москвы, считают в Киеве, ДНР и ЛНР не согласились бы на поставки. Посредником якобы выступал Медведчук. Уголь закупала госкомпания "Центрэнерго", однако без отмашки президента Нацбанк не перечислил бы деньги.Впрочем, Порошенко никогда не скрывал, что знал о происходящем: зима в 2014-м была холодная, энергоресурсов не хватало, топливо из ЮАР обходилось слишком дорого."Мы вынужденно спасали ситуацию. Проблему обсуждали на заседании СНБО. Поручили кабинету министров и Минтопэнерго любым способ найти уголь для станций. Рассматривали все шахты, зарегистрированные на Украине", — оправдывался он.По его словам, и нынешние власти приобретают уголь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По тем же причинам: холодная зима, дефицит и дороговизна топлива на мировом рынке."За последние два года Украина закупила российский уголь на 3,1 миллиарда долларов. Разве это не финансирование страны-агрессора?" — аргументировал он.Припомнил и историю председателя Укрэксимбанка Евгения Мецгера, входившего в круг близких друзей Зеленского и якобы выделившего в этом году 60 миллионов долларов для закупки сырья, в том числе с шахт на юго-востоке страны. Ведь все добывающие предприятия по-прежнему принадлежат Украине, подчеркивал банкир."Зеленский врет, и в этом — ничего нового", — заключил Порошенко.Глава ЛНР Леонид Пасечник осенью подтвердил, что к нему обращались из Киева: "Они были заинтересованы в поставках электроэнергии и угля по-тихому". Но сделка так и не состоялась.Украинские СМИ выясняют, кто еще из олигархов поддерживает связь с юго-востоком. Обращают внимание на Рината Ахметова, которому до войны принадлежало большинство шахт Донбасса. Сейчас его компания "ДТЭК-энерго" торгует с Россией.По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК Украины, в 2021-м "страна-агрессор" отправила на Украину около 6,5 миллиона тонн угля. Еще порядка двух миллионов реэкспортировали через Белоруссию.Порицание ЗападаУкраинский политолог Андрей Золотарев уверен: дело о госизмене политически ангажировано. Зеленский выдавливает из страны конкурентов."Серые схемы поставок угля из ДНР и ЛНР обсуждали в президентской кампании 2019-го. И уже тогда упрекали Порошенко. Вопрос в том, имел ли бывший президент материальный интерес. Вот за это можно зацепиться", — рассуждает эксперт.Однако Порошенко — слишком известная фигура на Западе, и его арест там не понравится. "Зеленский старается стать для США и Европы своим. Но приблизиться к популярности предшественника в западных странах у него не получается. Уголовное дело разозлит внешних союзников и усилит недоверие к действующей власти", — полагает Золотарев.Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает: давление на Порошенко — это продолжение борьбы Зеленского с олигархами. Лояльные действующему главе государства СМИ постоянно твердят, что Порошенко — олигарх и политическая карьера для него вторична."История с углем развивалась вокруг Медведчука, хотя изначально раскручивалась ради Порошенко. Никаких обвинений ему не предъявляли, но ставки выросли. Недавно Зеленский заявил, что олигархи планировали госпереворот. Все подумали на Ахметова, однако президент, очевидно, имел в виду и Порошенко", — говорит Погребинский.Он не верит, что власть решится на арест. Против бывшего президента возбуждали и другие уголовные дела, где доказательств даже больше, — и никаких приговоров. Зеленский понимает, что Запад болезненно отреагирует на жесткость. Поэтому Порошенко, скорее всего, ничего не грозит — во всяком случае пока.
https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html
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в мире, украина, варшава, ринат ахметов, владимир зеленский, нато, петр порошенко, михаил погребинский, дтэк, виктор медведчук, днр, лнр, киевский центр политических исследований и конфликтологии, жкх, ситуация в днр и лнр
08:00 22.12.2021
 

Подкинули угля в госизмену. Посадит ли Зеленский Порошенко

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПетр Порошенко во время выступления
Петр Порошенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Петра Порошенко заподозрили в госизмене и вызвали на допрос: в 2014-м он якобы вступил в сговор с Россией и незаконно покупал уголь в ДНР и ЛНР. Бывший президент вину не признал, но поспешно покинул страну. Дело он назвал сфабрикованным и обвинил Владимира Зеленского в попытке устранить оппонентов. Грозит ли главе партии "Европейская солидарность" тюрьма, разбиралось РИА Новости.

Повестка для Порошенко

"Пятый президент Украины контактировал с террористами в ЛНР и ДНР и организовал преступную схему поставок угля. Порошенко поставил энергетику в зависимость от страны-агрессора. Производство ведется по статьям о госизмене и финансировании терроризма, предусматривающим санкции в виде 15 лет лишения свободы", — заявило Государственное бюро расследований (ГБР).
Порошенко вызвали на допрос. В интернете есть видео: сотрудник ГБР возле Верховной рады пытается вручить бывшему президенту повестку. "Возьмите, пожалуйста", — просит он.
Тот делает вид, что не слышит, и садится в черный мерседес. "Поехали, мать твою!" — кричит он водителю по-русски, и машина трогается с места.
Через несколько часов депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко опубликовал в Сети фото из аэропорта Борисполь: Порошенко в очереди на регистрацию. Рейс в Стамбул. "Приятно встретить коллегу", — подписал снимок Мережко.
Правоохранительные органы предположили, что экс-президент скрылся от следствия. Его сторонники уверяют: визит в Турцию — плановый, на переговоры с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Вернуться в страну к 23 декабря — дата допроса — Порошенко не успеет. Из Стамбула он отправился в Варшаву на конференцию "Россия —Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге". Домой — в январе.
Порошенко пресекает намеки на бегство: "Офис президента шлет мне приветы. Передают, что с пониманием отнесутся, если я останусь в Европе. Но сценарист "видосиков" Зеленский не дождется от меня таких подарков".
На днях принесли еще одно извещение — засунули в калитку. Адвокат Илья Новиков указывает на незаконность таких действий: "Обе повестки выписаны неправильно и вручены не должным образом".
© AFP 2021 / Mikhail PalinchakБывший президент Украины Петр Порошенко во время судебного заседания по рассмотрению ходатайства прокурора о его предварительном аресте
Бывший президента Украины Петра Порошенко во время судебного заседания по рассмотрению ходатайства прокурора о его предварительном аресте - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Mikhail Palinchak
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время судебного заседания по рассмотрению ходатайства прокурора о его предварительном аресте

Серые схемы

Дело о поставках угля раскручивают с осени. По версии прокуратуры, украинские власти во время боевых действий в 2014-м покупали энергоресурсы у противника. Серые схемы курировал бизнесмен и политик Виктор Медведчук, который сейчас под домашним арестом. Но следствие уверено: разрешение давал лично Порошенко. Сначала он был свидетелем, теперь — подозреваемый.
Без ведома Москвы, считают в Киеве, ДНР и ЛНР не согласились бы на поставки. Посредником якобы выступал Медведчук. Уголь закупала госкомпания "Центрэнерго", однако без отмашки президента Нацбанк не перечислил бы деньги.
Впрочем, Порошенко никогда не скрывал, что знал о происходящем: зима в 2014-м была холодная, энергоресурсов не хватало, топливо из ЮАР обходилось слишком дорого.
"Мы вынужденно спасали ситуацию. Проблему обсуждали на заседании СНБО. Поручили кабинету министров и Минтопэнерго любым способ найти уголь для станций. Рассматривали все шахты, зарегистрированные на Украине", — оправдывался он.
По его словам, и нынешние власти приобретают уголь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По тем же причинам: холодная зима, дефицит и дороговизна топлива на мировом рынке.
"За последние два года Украина закупила российский уголь на 3,1 миллиарда долларов. Разве это не финансирование страны-агрессора?" — аргументировал он.
Припомнил и историю председателя Укрэксимбанка Евгения Мецгера, входившего в круг близких друзей Зеленского и якобы выделившего в этом году 60 миллионов долларов для закупки сырья, в том числе с шахт на юго-востоке страны. Ведь все добывающие предприятия по-прежнему принадлежат Украине, подчеркивал банкир.
"Зеленский врет, и в этом — ничего нового", — заключил Порошенко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник осенью подтвердил, что к нему обращались из Киева: "Они были заинтересованы в поставках электроэнергии и угля по-тихому". Но сделка так и не состоялась.
Украинские СМИ выясняют, кто еще из олигархов поддерживает связь с юго-востоком. Обращают внимание на Рината Ахметова, которому до войны принадлежало большинство шахт Донбасса. Сейчас его компания "ДТЭК-энерго" торгует с Россией.
По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК Украины, в 2021-м "страна-агрессор" отправила на Украину около 6,5 миллиона тонн угля. Еще порядка двух миллионов реэкспортировали через Белоруссию.
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Порицание Запада

Украинский политолог Андрей Золотарев уверен: дело о госизмене политически ангажировано. Зеленский выдавливает из страны конкурентов.
"Серые схемы поставок угля из ДНР и ЛНР обсуждали в президентской кампании 2019-го. И уже тогда упрекали Порошенко. Вопрос в том, имел ли бывший президент материальный интерес. Вот за это можно зацепиться", — рассуждает эксперт.
Однако Порошенко — слишком известная фигура на Западе, и его арест там не понравится. "Зеленский старается стать для США и Европы своим. Но приблизиться к популярности предшественника в западных странах у него не получается. Уголовное дело разозлит внешних союзников и усилит недоверие к действующей власти", — полагает Золотарев.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает: давление на Порошенко — это продолжение борьбы Зеленского с олигархами. Лояльные действующему главе государства СМИ постоянно твердят, что Порошенко — олигарх и политическая карьера для него вторична.
"История с углем развивалась вокруг Медведчука, хотя изначально раскручивалась ради Порошенко. Никаких обвинений ему не предъявляли, но ставки выросли. Недавно Зеленский заявил, что олигархи планировали госпереворот. Все подумали на Ахметова, однако президент, очевидно, имел в виду и Порошенко", — говорит Погребинский.
Он не верит, что власть решится на арест. Против бывшего президента возбуждали и другие уголовные дела, где доказательств даже больше, — и никаких приговоров. Зеленский понимает, что Запад болезненно отреагирует на жесткость. Поэтому Порошенко, скорее всего, ничего не грозит — во всяком случае пока.
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Война с "угольным королем". Зеленский хочет посадить главного олигарха
 
В миреУкраинаВаршаваРинат АхметовВладимир ЗеленскийНАТОПетр ПорошенкоМихаил ПогребинскийДТЭКВиктор МедведчукДНРЛНРКиевский Центр политических исследований и конфликтологииЖКХСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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