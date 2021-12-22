https://ria.ru/20211222/tseny-1764961535.html

Власти принимают системные меры по ценам на продукты, заявил Мишустин

Власти принимают системные меры по ценам на продукты, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.12.2021

Власти принимают системные меры по ценам на продукты, заявил Мишустин

Российские власти стараются принимать системные меры для борьбы с инфляцией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании экспертного совета. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:46

2021-12-22T17:46

2021-12-22T19:36

россия

экономика

продукты

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские власти стараются принимать системные меры для борьбы с инфляцией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании экспертного совета."Мы понимаем, что цены дорожают, инфляция в основном импортируемая, и внимательно это мониторим. У меня каждый день информация из абсолютно разных источников... в первую очередь, это корзина продовольственная, конечно же, цены на металлоконструкции...", — отметил он.При этом глава правительства подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что многие страны дестабилизируют макроэкономику."Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, — плата за открытость экономики", — сказал Мишустин.Как заявили в Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении по состоянию на 20 декабря ускорилась до 8,22 процента. На прошлой неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента. В заявлении регулятора отмечается, что в дальнейшем этот курс может продолжится.Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

https://ria.ru/20211221/matkapital-1764764297.html

https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764149425.html

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россия, экономика, продукты, михаил мишустин, цены