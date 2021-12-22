https://ria.ru/20211222/trailer-1764945827.html

Вышел трейлер новогодней ленты "Тайна" с Федоровым и Акиньшиной

Вышел трейлер новогодней ленты "Тайна" с Федоровым и Акиньшиной - РИА Новости, 22.12.2021

Вышел трейлер новогодней ленты "Тайна" с Федоровым и Акиньшиной

В Сети опубликован трейлер новогодней ленты "Тайна" Артема Аксененко. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:43

2021-12-22T17:43

2021-12-22T17:44

культура

оксана акиньшина

петр федоров

новый год

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764932907_389:0:1259:489_1920x0_80_0_0_bcaeaf5ad691c3561b409be9e601e960.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сети опубликован трейлер новогодней ленты "Тайна" Артема Аксененко. В фильме рассказывается о двух очень разных девочках — Кате (Полина Симачева) и Соне (Диана Енакаева). Первая живет с младшим братом в детском доме, а вторая — с папой-олигархом (Петр Федоров) и гувернанткой (Диана Пожарская) в загородном особняке. Впрочем, богатая жизнь не равно счастье. Мама Сони пропала, и ассистентка (Оксана Акиньшина) ее отца мечтает выйти за него замуж. Судьбы девочек переплетаются на новогодней елке. Катя с братом сбегают из детдома и оказываются в коттедже Сони и ее отца, сама же маленькая наследница бизнесмена отправляется на поиски матери. В российский прокат ленты выйдет 13 января.

https://ria.ru/20211216/culkin-1763797104.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оксана акиньшина, петр федоров, новый год, новости культуры, кино и сериалы