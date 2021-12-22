https://ria.ru/20211222/trailer-1764945827.html
Вышел трейлер новогодней ленты "Тайна" с Федоровым и Акиньшиной
Вышел трейлер новогодней ленты "Тайна" с Федоровым и Акиньшиной - РИА Новости, 22.12.2021
Вышел трейлер новогодней ленты "Тайна" с Федоровым и Акиньшиной
В Сети опубликован трейлер новогодней ленты "Тайна" Артема Аксененко. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:43
2021-12-22T17:43
2021-12-22T17:44
культура
оксана акиньшина
петр федоров
новый год
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сети опубликован трейлер новогодней ленты "Тайна" Артема Аксененко. В фильме рассказывается о двух очень разных девочках — Кате (Полина Симачева) и Соне (Диана Енакаева). Первая живет с младшим братом в детском доме, а вторая — с папой-олигархом (Петр Федоров) и гувернанткой (Диана Пожарская) в загородном особняке. Впрочем, богатая жизнь не равно счастье. Мама Сони пропала, и ассистентка (Оксана Акиньшина) ее отца мечтает выйти за него замуж. Судьбы девочек переплетаются на новогодней елке. Катя с братом сбегают из детдома и оказываются в коттедже Сони и ее отца, сама же маленькая наследница бизнесмена отправляется на поиски матери. В российский прокат ленты выйдет 13 января.
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оксана акиньшина, петр федоров, новый год, новости культуры, кино и сериалы
17:43 22.12.2021 (обновлено: 17:44 22.12.2021)
Вышел трейлер новогодней ленты "Тайна" с Федоровым и Акиньшиной
Вышел трейлер новогодней ленты "Тайна" с Петром Федоровым и Оксаной Акиньшиной
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сети опубликован трейлер новогодней ленты "Тайна" Артема Аксененко.
В фильме рассказывается о двух очень разных девочках — Кате (Полина Симачева) и Соне (Диана Енакаева). Первая живет с младшим братом в детском доме, а вторая — с папой-олигархом (Петр Федоров) и гувернанткой (Диана Пожарская) в загородном особняке. Впрочем, богатая жизнь не равно счастье. Мама Сони пропала, и ассистентка (Оксана Акиньшина) ее отца мечтает выйти за него замуж.
Судьбы девочек переплетаются на новогодней елке. Катя с братом сбегают из детдома и оказываются в коттедже Сони и ее отца, сама же маленькая наследница бизнесмена отправляется на поиски матери.
В российский прокат ленты выйдет 13 января.