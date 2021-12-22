https://ria.ru/20211222/tesla-1764963948.html

В США проверят электромобили Tesla из-за видеоигр за рулем

В США проверят электромобили Tesla из-за видеоигр за рулем - РИА Новости, 22.12.2021

В США проверят электромобили Tesla из-за видеоигр за рулем

Американский регулятор объявил о начале проверки электромобилей Tesla из-за жалоб на доступность видеоигр для водителей во время движения. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:05

2021-12-22T18:05

2021-12-22T18:05

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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Американский регулятор объявил о начале проверки электромобилей Tesla из-за жалоб на доступность видеоигр для водителей во время движения.Проверка затрагивает около 580 тысяч электромобилей всех четырех моделей Tesla, S, X, Y и 3, выпущенных с 2017 года."Эта функция... может отвлечь водителя и увеличивает риск аварии", - говорится в сообщении Национальной администрации безопасности дорожного движения.Видеоигры на центральных дисплеях, по данным регулятора, оказались доступны для водителя во время движения, начиная с декабря 2020 года. До этого функция работала только в припаркованном электромобиле."На сегодняшний день администрация получила жалобу от одного из владельцев с описанием игрового функционала", - сообщил регулятор. В его материалах не упоминается о каких-либо инцидентах, связанных с видеоиграми.

https://ria.ru/20211215/domogatelstva-1763763236.html

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