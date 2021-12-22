https://ria.ru/20211222/terroristy-1764886297.html
Лидера афганского подразделения ИГ* внесли в список террористов
Лидера афганского подразделения ИГ* внесли в список террористов - РИА Новости, 22.12.2021
Лидера афганского подразделения ИГ* внесли в список террористов
Лидер действующего в Афганистане подразделения международной террористической организации "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* Санаулла Гафари внесен в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:57
2021-12-22T12:57
2021-12-22T12:57
в мире
происшествия
афганистан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
исламское государство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764885527_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db186a2b66f147bb7dba3bf391d940fc.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер действующего в Афганистане подразделения международной террористической организации "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* Санаулла Гафари внесен в российский список террористов и экстремистов.О внесении Гафари в этот список сообщается на сайте Росфинмониторинга.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211221/sud-1764805523.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764885527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd1a70c16e63c3620e3eff184174f72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, афганистан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), исламское государство, россия
Лидера афганского подразделения ИГ* внесли в список террористов
Лидера афганского подразделения ИГ "Вилаят Хорасан" Гафари внесли в список террористов