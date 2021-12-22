https://ria.ru/20211222/terroristy-1764886297.html

Лидера афганского подразделения ИГ* внесли в список террористов

Лидера афганского подразделения ИГ* внесли в список террористов - РИА Новости, 22.12.2021

Лидера афганского подразделения ИГ* внесли в список террористов

Лидер действующего в Афганистане подразделения международной террористической организации "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* Санаулла Гафари внесен в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:57

2021-12-22T12:57

2021-12-22T12:57

в мире

происшествия

афганистан

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

исламское государство

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер действующего в Афганистане подразделения международной террористической организации "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* Санаулла Гафари внесен в российский список террористов и экстремистов.О внесении Гафари в этот список сообщается на сайте Росфинмониторинга.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211221/sud-1764805523.html

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в мире, происшествия, афганистан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), исламское государство, россия