https://ria.ru/20211222/teplyakova-1764896710.html

Девятилетняя студентка с сентября не была на очных занятиях, заявили в МГУ

Девятилетняя студентка с сентября не была на очных занятиях, заявили в МГУ - РИА Новости, 22.12.2021

Девятилетняя студентка с сентября не была на очных занятиях, заявили в МГУ

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова успешно начала учебный год на факультете психологии, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия, рассказала РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:35

2021-12-22T13:35

2021-12-22T13:56

общество

образование - общество

москва

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова успешно начала учебный год на факультете психологии, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия, рассказала журналистам пресс-служба психфака."Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил", — говорится в сообщении.Отмечается, что юная студентка при поступлении в вуз "не показала каких-либо выдающихся знаний" и не попала на бюджетное обучение. В университете родителям разъясняли "о неполной готовности" девочки получать профессию психолога, но те настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе. Такая возможность была предоставлена, а для скорейшей адаптации за студенткой был закрепили отдельного тьютора.Согласно сообщению пресс-службы факультета, с начала обучения сложилась крайне дружелюбная обстановка по отношению к Алисе как среди преподавателей, так и среди студентов, девочка успешно начала учебный семестр. Однако с первых же дней учебы "родители начали настаивать на необходимости ускоренного обучения студентки и объем программы шестилетнего обучения по специальности уместить в два года ввиду "особых способностей" девочки и "уникальной авторской методики обучения" папы".Ранее в пресс-службе заявили, что во вторник Алиса сдавала экзамен, а отец ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что она ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но его удалось задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, те вызвали полицию.

https://ria.ru/20211222/mgu-1764830305.html

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общество, образование - общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова