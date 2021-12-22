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https://ria.ru/20211222/teplyakova-1764896710.html
Девятилетняя студентка с сентября не была на очных занятиях, заявили в МГУ
Девятилетняя студентка с сентября не была на очных занятиях, заявили в МГУ - РИА Новости, 22.12.2021
Девятилетняя студентка с сентября не была на очных занятиях, заявили в МГУ
Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова успешно начала учебный год на факультете психологии, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия, рассказала РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:35
2021-12-22T13:56
общество
образование - общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова успешно начала учебный год на факультете психологии, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия, рассказала журналистам пресс-служба психфака."Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил", — говорится в сообщении.Отмечается, что юная студентка при поступлении в вуз "не показала каких-либо выдающихся знаний" и не попала на бюджетное обучение. В университете родителям разъясняли "о неполной готовности" девочки получать профессию психолога, но те настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе. Такая возможность была предоставлена, а для скорейшей адаптации за студенткой был закрепили отдельного тьютора.Согласно сообщению пресс-службы факультета, с начала обучения сложилась крайне дружелюбная обстановка по отношению к Алисе как среди преподавателей, так и среди студентов, девочка успешно начала учебный семестр. Однако с первых же дней учебы "родители начали настаивать на необходимости ускоренного обучения студентки и объем программы шестилетнего обучения по специальности уместить в два года ввиду "особых способностей" девочки и "уникальной авторской методики обучения" папы".Ранее в пресс-службе заявили, что во вторник Алиса сдавала экзамен, а отец ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что она ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но его удалось задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, те вызвали полицию.
https://ria.ru/20211222/mgu-1764830305.html
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общество, образование - общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова
13:35 22.12.2021 (обновлено: 13:56 22.12.2021)
 
Девятилетняя студентка с сентября не была на очных занятиях, заявили в МГУ

Психфак МГУ: девятилетняя студентка Алиса Теплякова с сентября не была на очных занятиях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова успешно начала учебный год на факультете психологии, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия, рассказала журналистам пресс-служба психфака.
"Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил", — говорится в сообщении.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
02:23
Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что подал заявление в полицию
Отмечается, что юная студентка при поступлении в вуз "не показала каких-либо выдающихся знаний" и не попала на бюджетное обучение. В университете родителям разъясняли "о неполной готовности" девочки получать профессию психолога, но те настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе. Такая возможность была предоставлена, а для скорейшей адаптации за студенткой был закрепили отдельного тьютора.
Согласно сообщению пресс-службы факультета, с начала обучения сложилась крайне дружелюбная обстановка по отношению к Алисе как среди преподавателей, так и среди студентов, девочка успешно начала учебный семестр. Однако с первых же дней учебы "родители начали настаивать на необходимости ускоренного обучения студентки и объем программы шестилетнего обучения по специальности уместить в два года ввиду "особых способностей" девочки и "уникальной авторской методики обучения" папы".
Ранее в пресс-службе заявили, что во вторник Алиса сдавала экзамен, а отец ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что она ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но его удалось задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, те вызвали полицию.
Ручка - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 09:51
Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата
 
ОбществоОбразование - ОбществоМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваАлиса Теплякова
 
 
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