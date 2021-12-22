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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра
Госдума окончательно одобрила закон об отмене обязательного техосмотра. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:29
2021-12-22T17:39
общество
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
авто
евгений москвичев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума окончательно одобрила закон об отмене обязательного техосмотра.Накануне депутаты поддержали проект во втором чтении."Представляя документ, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему", — написал в Telegram-канале замглавы комитета по транспорту Павел Федяев.В соответствии с документом ТО нужно будет проходить только:При этом для личного транспорта, используемого в служебных целях, также придется проводить техосмотр.В сентябре законопроект на рассмотрение внесли первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.Как отметили в ЕР, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действовавшим ранее нормам регулярный техосмотр был обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.
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общество, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, авто, евгений москвичев
11:29 22.12.2021 (обновлено: 17:39 22.12.2021)
 
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт технического осмотра автомобилей
Пункт технического осмотра автомобилей - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума окончательно одобрила закон об отмене обязательного техосмотра.
Накануне депутаты поддержали проект во втором чтении.
"Представляя документ, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему", — написал в Telegram-канале замглавы комитета по транспорту Павел Федяев.
В соответствии с документом ТО нужно будет проходить только:
  • при постановке на учет;
  • смене владельца;
  • изменении конструкции или замене основных агрегатов.
При этом для личного транспорта, используемого в служебных целях, также придется проводить техосмотр.
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В сентябре законопроект на рассмотрение внесли первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Как отметили в ЕР, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действовавшим ранее нормам регулярный техосмотр был обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.
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ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФСовет Федерации РФАвтоЕвгений Москвичев
 
 
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