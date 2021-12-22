https://ria.ru/20211222/tekhosmotr-1764860728.html

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 22.12.2021

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

Госдума окончательно одобрила закон об отмене обязательного техосмотра. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:29

2021-12-22T11:29

2021-12-22T17:39

общество

единая россия

госдума рф

совет федерации рф

авто

евгений москвичев

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума окончательно одобрила закон об отмене обязательного техосмотра.Накануне депутаты поддержали проект во втором чтении."Представляя документ, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему", — написал в Telegram-канале замглавы комитета по транспорту Павел Федяев.В соответствии с документом ТО нужно будет проходить только:При этом для личного транспорта, используемого в служебных целях, также придется проводить техосмотр.В сентябре законопроект на рассмотрение внесли первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.Как отметили в ЕР, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действовавшим ранее нормам регулярный техосмотр был обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.

https://ria.ru/20210908/tekhosmotr-1749146275.html

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общество, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, авто, евгений москвичев