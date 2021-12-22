https://ria.ru/20211222/tekhnopark-1764988434.html

В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест

В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест - РИА Новости, 22.12.2021

В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест

В Лянторе (Сургутский район) открылся технопарк, вложения в проект составили 15 миллионов рублей, сообщила директор департамента образования и молодежной... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:31

2021-12-22T20:31

2021-12-22T20:31

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

лянтор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. В Лянторе (Сургутский район) открылся технопарк, вложения в проект составили 15 миллионов рублей, сообщила директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.По ее словам, технопарк в Лянторе включает в себя четыре модуля – "Электро-радиоинженерия", "Аэрополеты", "Мультитворчество" и "Лаборатория авто". Детские технопарки оснащены высокотехнологичным оборудованием для проведения учебных занятий, мастер-классов и "воркшопов" различной направленности. К примеру, в парке Лянторе сконцентрировано уникальное оборудование, позволяющее проводить исследования по использованию водорода(водородная энергетика, топливо).Как отметила Кочурова, важно, чтобы дети производили продукт – мастерили, а не получали только теоретические знания и опыт открывшихся технопарков показал большую вовлеченность детей в производство..На открытии технопарка в Лянторе побывал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Он отметил, что создание подобных центров предусматривает в том числе их профессиональное ориентирование по жизни." Дети должны мыслить не только набором профессий, которые были ещё в прошлом веке, но и понимали, что мир гораздо шире, можно найти себе применение", - отметил глава Сургутского района."Детский технопарк" является инновационной формой организации научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности детей и подростков, одна из задач детского технопарка – помощь в профориентации и профессиональных пробах. Обучение и проектная работа в детских технопарках построена по направлениям, самые популярные из которых – это IT и инженерные специальности.В технопарке дети осваивают hard и soft skills, ведут проектную работу и выступают в конкурсах и научно-технических олимпиадах.

https://ria.ru/20211210/nagrady-1763175415.html

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общество, сургутский район, лянтор