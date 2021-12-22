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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211222/tekhnopark-1764988434.html
В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест
В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест - РИА Новости, 22.12.2021
В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест
В Лянторе (Сургутский район) открылся технопарк, вложения в проект составили 15 миллионов рублей, сообщила директор департамента образования и молодежной... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:31
2021-12-22T20:31
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
лянтор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. В Лянторе (Сургутский район) открылся технопарк, вложения в проект составили 15 миллионов рублей, сообщила директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.По ее словам, технопарк в Лянторе включает в себя четыре модуля – "Электро-радиоинженерия", "Аэрополеты", "Мультитворчество" и "Лаборатория авто". Детские технопарки оснащены высокотехнологичным оборудованием для проведения учебных занятий, мастер-классов и "воркшопов" различной направленности. К примеру, в парке Лянторе сконцентрировано уникальное оборудование, позволяющее проводить исследования по использованию водорода(водородная энергетика, топливо).Как отметила Кочурова, важно, чтобы дети производили продукт – мастерили, а не получали только теоретические знания и опыт открывшихся технопарков показал большую вовлеченность детей в производство..На открытии технопарка в Лянторе побывал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Он отметил, что создание подобных центров предусматривает в том числе их профессиональное ориентирование по жизни." Дети должны мыслить не только набором профессий, которые были ещё в прошлом веке, но и понимали, что мир гораздо шире, можно найти себе применение", - отметил глава Сургутского района."Детский технопарк" является инновационной формой организации научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности детей и подростков, одна из задач детского технопарка – помощь в профориентации и профессиональных пробах. Обучение и проектная работа в детских технопарках построена по направлениям, самые популярные из которых – это IT и инженерные специальности.В технопарке дети осваивают hard и soft skills, ведут проектную работу и выступают в конкурсах и научно-технических олимпиадах.
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сургутский район
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общество, сургутский район, лянтор
20:31 22.12.2021
 

В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест

© Фото : Администрация Сургутского района В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест
 В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Администрация Сургутского района
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. В Лянторе (Сургутский район) открылся технопарк, вложения в проект составили 15 миллионов рублей, сообщила директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.
"Технопарк в Лянторе - четвертый по счету технопарк. Первый парк был мобильный и два стационарных мы уже открыли – в поселениях Белый яр и Федоровский. Технопарк в Лянторе расположился на базе Центра детского творчества, инвестиции в проект составили более 15 миллионов рублей, общий объем вложений в четыре технопарка ­- около 60 миллионов рублей из бюджета Сургутского района. Школьники смогут осваивать программы дополнительного образования: каждый парк оснащён базовым вариантом оборудования, для того, чтобы формировать базовые компетенции детей в различных направлениях, в том числе в освоении новых современных профессий",- сказала Кочурова.
По ее словам, технопарк в Лянторе включает в себя четыре модуля – "Электро-радиоинженерия", "Аэрополеты", "Мультитворчество" и "Лаборатория авто". Детские технопарки оснащены высокотехнологичным оборудованием для проведения учебных занятий, мастер-классов и "воркшопов" различной направленности. К примеру, в парке Лянторе сконцентрировано уникальное оборудование, позволяющее проводить исследования по использованию водорода(водородная энергетика, топливо).
© Фото : Администрация Сургутского района В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест
 В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Администрация Сургутского района
В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест
Как отметила Кочурова, важно, чтобы дети производили продукт – мастерили, а не получали только теоретические знания и опыт открывшихся технопарков показал большую вовлеченность детей в производство..
На открытии технопарка в Лянторе побывал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Создание технопарков – это открытие будущего для детей. Необходимо, чтобы все дети Сургутского района, даже живущие в самых удалённых поселениях имели доступ к самым современным знаниям, самой современной технике и не уступали детям из крупных городов, населённых пунктов, а может, быть где-то их превосходили",- сказал журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой, присутствовавший на открытии технопарка.
Он отметил, что создание подобных центров предусматривает в том числе их профессиональное ориентирование по жизни.
" Дети должны мыслить не только набором профессий, которые были ещё в прошлом веке, но и понимали, что мир гораздо шире, можно найти себе применение", - отметил глава Сургутского района.
© Фото : Администрация Сургутского района В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест
 В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Администрация Сургутского района
В Лянторе открыли детский технопарк на 400 мест
"Детский технопарк" является инновационной формой организации научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности детей и подростков, одна из задач детского технопарка – помощь в профориентации и профессиональных пробах. Обучение и проектная работа в детских технопарках построена по направлениям, самые популярные из которых – это IT и инженерные специальности.
В технопарке дети осваивают hard и soft skills, ведут проектную работу и выступают в конкурсах и научно-технических олимпиадах.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районЛянтор
 
 
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