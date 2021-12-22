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В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие
В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.12.2021
В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие
По меньшей мере 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана, один человек находится в критическом состоянии, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:51
2021-12-22T09:51
2021-12-22T09:56
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана, один человек находится в критическом состоянии, сообщает агентство Tasnim."По меньшей мере 22 человек пострадали, один в критическом состоянии, после... схода с путей поезда метро", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, иран, тегеран (город)
09:51 22.12.2021 (обновлено: 09:56 22.12.2021)
В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие
Tasnim: в метро Тегерана поезд сошел с путей, пострадали по меньше мере 22 человека