Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211222/tatarstan-1764962134.html
Татарстан лидирует по числу сданных проблемных домов в России
Татарстан лидирует по числу сданных проблемных домов в России - РИА Новости, 22.12.2021
Татарстан лидирует по числу сданных проблемных домов в России
Татарстан лидирует по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов дольщиков в РФ, в текущем году в республике сдано семь домов для 2,3 тысячи человек,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:49
2021-12-22T17:49
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
елабуга
жилье
фонд защиты прав дольщиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737354044_0:16:3160:1793_1920x0_80_0_0_78b571fd2710893e6d7f09a9fdffaf2a.jpg
КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Татарстан лидирует по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов дольщиков в РФ, в текущем году в республике сдано семь домов для 2,3 тысячи человек, сообщает Фонд по защите прав дольщиков Татарстана."В текущем году в России из 16 сданных долгостроев, решение о завершении строительства которых было принято набсоветом федерального Фонда защиты прав дольщиков, семь домов введено в эксплуатацию в Республике Татарстан. В результате более 3,2 тысячи обманутых россиян обрели долгожданное жилье, в том числе более 2,3 тысячи жителей Татарстана", - говорится в сообщении.Введенные в эксплуатацию дома расположены в Казани. Это три дома ЖК "МЧС", дом на Достоевского, два дома ЖК "Золотая середина" и дом в ЖК "Молодежный". Как отмечается, достроить дома удалось в максимально короткие сроки – в течение года, тогда как сроки выполнения мероприятий по завершению строительства каждого из домов составляли порядка 2-3 лет.Как подчеркнули в федеральном фонде защиты прав дольщиков, республика показала хорошее исполнение мероприятий по завершению строительства проблемных объектов: шесть из семи сданных домов введены в эксплуатацию с опережением графика.Ранее республиканский фонд поддержки дольщиков сообщал, что Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков 2021 года – последний из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков был введен в эксплуатацию в Казани в начале ноября.Всего в 2021 году в республике было введено в эксплуатацию девять домов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, в правах восстановлены почти 2,4 тысячи граждан. Таких показателей удалось добиться благодаря федеральной и региональной программам поддержки дольщиков.Из девяти сданных в текущем году проблемных домов семь наиболее крупных были достроены с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. Татарстан одним из первых регионов подключился к федеральной программе, такая возможность появилась летом 2019 года. Три дома из семи были построены практически с нуля, предыдущим застройщиком ООО "Фон" их строительство было остановлено на уровне свай. По республиканской программе были сданы еще два объекта – в Елабуге и в Казани.
https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html
https://ria.ru/20211216/tatarstan-1764132888.html
республика татарстан (татарстан)
елабуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737354044_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_bb429fe0bc2c79ff3187e05fac96a7cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика татарстан (татарстан), елабуга, жилье, фонд защиты прав дольщиков
17:49 22.12.2021
 

Татарстан лидирует по числу сданных проблемных домов в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство новых домов
Строительство новых домов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Татарстан лидирует по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов дольщиков в РФ, в текущем году в республике сдано семь домов для 2,3 тысячи человек, сообщает Фонд по защите прав дольщиков Татарстана.
"В текущем году в России из 16 сданных долгостроев, решение о завершении строительства которых было принято набсоветом федерального Фонда защиты прав дольщиков, семь домов введено в эксплуатацию в Республике Татарстан. В результате более 3,2 тысячи обманутых россиян обрели долгожданное жилье, в том числе более 2,3 тысячи жителей Татарстана", - говорится в сообщении.
Введенные в эксплуатацию дома расположены в Казани. Это три дома ЖК "МЧС", дом на Достоевского, два дома ЖК "Золотая середина" и дом в ЖК "Молодежный". Как отмечается, достроить дома удалось в максимально короткие сроки – в течение года, тогда как сроки выполнения мероприятий по завершению строительства каждого из домов составляли порядка 2-3 лет.
Как подчеркнули в федеральном фонде защиты прав дольщиков, республика показала хорошее исполнение мероприятий по завершению строительства проблемных объектов: шесть из семи сданных домов введены в эксплуатацию с опережением графика.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 16:49Республика Татарстан
Татарстан перевел все социально значимые госуслуги в электронный формат
Ранее республиканский фонд поддержки дольщиков сообщал, что Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков 2021 года – последний из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков был введен в эксплуатацию в Казани в начале ноября.
Всего в 2021 году в республике было введено в эксплуатацию девять домов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, в правах восстановлены почти 2,4 тысячи граждан. Таких показателей удалось добиться благодаря федеральной и региональной программам поддержки дольщиков.
Из девяти сданных в текущем году проблемных домов семь наиболее крупных были достроены с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. Татарстан одним из первых регионов подключился к федеральной программе, такая возможность появилась летом 2019 года. Три дома из семи были построены практически с нуля, предыдущим застройщиком ООО "Фон" их строительство было остановлено на уровне свай. По республиканской программе были сданы еще два объекта – в Елабуге и в Казани.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 21:13Республика Татарстан
В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12
 
Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)ЕлабугаЖильеФонд защиты прав дольщиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков