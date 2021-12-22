Татарстан лидирует по числу сданных проблемных домов в России
КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Татарстан лидирует по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов дольщиков в РФ, в текущем году в республике сдано семь домов для 2,3 тысячи человек, сообщает Фонд по защите прав дольщиков Татарстана.
"В текущем году в России из 16 сданных долгостроев, решение о завершении строительства которых было принято набсоветом федерального Фонда защиты прав дольщиков, семь домов введено в эксплуатацию в Республике Татарстан. В результате более 3,2 тысячи обманутых россиян обрели долгожданное жилье, в том числе более 2,3 тысячи жителей Татарстана", - говорится в сообщении.
Введенные в эксплуатацию дома расположены в Казани. Это три дома ЖК "МЧС", дом на Достоевского, два дома ЖК "Золотая середина" и дом в ЖК "Молодежный". Как отмечается, достроить дома удалось в максимально короткие сроки – в течение года, тогда как сроки выполнения мероприятий по завершению строительства каждого из домов составляли порядка 2-3 лет.
Как подчеркнули в федеральном фонде защиты прав дольщиков, республика показала хорошее исполнение мероприятий по завершению строительства проблемных объектов: шесть из семи сданных домов введены в эксплуатацию с опережением графика.
Ранее республиканский фонд поддержки дольщиков сообщал, что Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков 2021 года – последний из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков был введен в эксплуатацию в Казани в начале ноября.
Всего в 2021 году в республике было введено в эксплуатацию девять домов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, в правах восстановлены почти 2,4 тысячи граждан. Таких показателей удалось добиться благодаря федеральной и региональной программам поддержки дольщиков.
Из девяти сданных в текущем году проблемных домов семь наиболее крупных были достроены с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. Татарстан одним из первых регионов подключился к федеральной программе, такая возможность появилась летом 2019 года. Три дома из семи были построены практически с нуля, предыдущим застройщиком ООО "Фон" их строительство было остановлено на уровне свай. По республиканской программе были сданы еще два объекта – в Елабуге и в Казани.