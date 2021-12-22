https://ria.ru/20211222/tashkent-1764834286.html
Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" приземлился в Ташкенте
Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" приземлился в Ташкенте - РИА Новости, 22.12.2021
Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" приземлился в Ташкенте
Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска благополучно приземлился утром в среду в Ташкенте, после того как из-за технической проблемы самолет был... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T06:46
2021-12-22T06:46
2021-12-22T06:46
в мире
минск
ташкент
белавиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_932c2333bab8b48171be484abf4603fa.jpg
ТАШКЕНТ, 22 дек - РИА Новости. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска благополучно приземлился утром в среду в Ташкенте, после того как из-за технической проблемы самолет был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт белорусской столицы, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана.Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании, который вылетел из аэропорта Минска в Ташкент в 20.15 мск во вторник, развернулся, недолетев до границы республики, и стал кружить недалеко от аэропорта белорусской столицы. Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине. В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Борт вылетел в столицу Узбекистана в 1.30 с пятичасовым опозданием."Рейс "Белавиа" в 7.30 (5.30 мск) приземлился в Ташкенте. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал представитель аэропорта.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.
https://ria.ru/20211221/samolet-1764825214.html
минск
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705179_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_c1804f03d714576bf4ff49b0bc32604a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, ташкент, белавиа
Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" приземлился в Ташкенте
Вернувшийся из-за технической проблемы в Минск самолет "Белавиа" приземлился в Ташкенте