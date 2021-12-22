https://ria.ru/20211222/tashkent-1764834286.html

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" приземлился в Ташкенте

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" приземлился в Ташкенте - РИА Новости, 22.12.2021

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" приземлился в Ташкенте

Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска благополучно приземлился утром в среду в Ташкенте, после того как из-за технической проблемы самолет был... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:46

2021-12-22T06:46

2021-12-22T06:46

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ТАШКЕНТ, 22 дек - РИА Новости. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска благополучно приземлился утром в среду в Ташкенте, после того как из-за технической проблемы самолет был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт белорусской столицы, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана.Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании, который вылетел из аэропорта Минска в Ташкент в 20.15 мск во вторник, развернулся, недолетев до границы республики, и стал кружить недалеко от аэропорта белорусской столицы. Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине. В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Борт вылетел в столицу Узбекистана в 1.30 с пятичасовым опозданием."Рейс "Белавиа" в 7.30 (5.30 мск) приземлился в Ташкенте. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал представитель аэропорта.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.

https://ria.ru/20211221/samolet-1764825214.html

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в мире, минск, ташкент, белавиа