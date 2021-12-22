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Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ
Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2021
Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ
Танкеры, заполненные сжиженным природным газом (СПГ), которые плыли в Азию, меняют направление на Европу, где взлетели цены на газ, пишет Financial Times. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:45
2021-12-22T18:50
в мире
shell
азия
перу
европа
royal dutch shell
цены на нефть
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Танкеры, заполненные сжиженным природным газом (СПГ), которые плыли в Азию, меняют направление на Европу, где взлетели цены на газ, пишет Financial Times."Суда &lt;...&gt; в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков", — сообщает газета.Стоимость котировок в последние дни резко выросла, и накануне поставила новый рекорд — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Затем, к закрытию торговой сессии, они опустились почти до 2100 долларов, что все равно более чем на 22% выше расчетной цены понедельника.По его словам, это ведет к росту спроса, из-за чего танкеры и меняют направление транспортировки газа. Разница между стоимостью топлива на европейском и азиатском рынке сейчас максимальная: так, по данным Platts, спотовые поставки в Европу оценивались примерно в 48,5 долларов за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии."Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет", — указал аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ, Алекс Фроули.По его словам, которые приводит Financial Times, Royal Dutch Shell, подписавшая контракт с терминалом СПГ Pampa Melchorita в Перу, отправила перуанский газ в Великобританию, впервые с 2019 года. С конца октября туда поставили семь таких грузо. В итоге, как ожидают источники издания, до конца года в Европу прибудут на 15-20 танкеров больше обычного, и столько же в январе.
https://ria.ru/20211222/gaz-1764884292.html
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в мире, shell, азия, перу, европа, royal dutch shell, цены на нефть
15:45 22.12.2021 (обновлено: 18:50 22.12.2021)
 
Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ

FT: танкеры с СПГ, направлявшиеся в Азию, сменили курс на Европу из-за скачка цен на газ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Танкеры, заполненные сжиженным природным газом (СПГ), которые плыли в Азию, меняют направление на Европу, где взлетели цены на газ, пишет Financial Times.
"Суда <...> в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков", — сообщает газета.
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Стоимость котировок в последние дни резко выросла, и накануне поставила новый рекорд — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Затем, к закрытию торговой сессии, они опустились почти до 2100 долларов, что все равно более чем на 22% выше расчетной цены понедельника.
"Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля", — сказал газете глобальный директор подразделения СПГ Platts Кьяран Роу (Ciaran Roe).
По его словам, это ведет к росту спроса, из-за чего танкеры и меняют направление транспортировки газа. Разница между стоимостью топлива на европейском и азиатском рынке сейчас максимальная: так, по данным Platts, спотовые поставки в Европу оценивались примерно в 48,5 долларов за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии.
"Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет", — указал аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ, Алекс Фроули.
По его словам, которые приводит Financial Times, Royal Dutch Shell, подписавшая контракт с терминалом СПГ Pampa Melchorita в Перу, отправила перуанский газ в Великобританию, впервые с 2019 года. С конца октября туда поставили семь таких грузо. В итоге, как ожидают источники издания, до конца года в Европу прибудут на 15-20 танкеров больше обычного, и столько же в январе.
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