https://ria.ru/20211222/tankery-1764931298.html

Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ

Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2021

Танкеры с СПГ меняют курс на Европу из-за скачка цен на газ, сообщили СМИ

Танкеры, заполненные сжиженным природным газом (СПГ), которые плыли в Азию, меняют направление на Европу, где взлетели цены на газ, пишет Financial Times. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:45

2021-12-22T15:45

2021-12-22T18:50

в мире

shell

азия

перу

европа

royal dutch shell

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155188/99/1551889975_217:438:3077:2047_1920x0_80_0_0_b27e18c3ded0ba82fc60a6159b4223ae.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Танкеры, заполненные сжиженным природным газом (СПГ), которые плыли в Азию, меняют направление на Европу, где взлетели цены на газ, пишет Financial Times."Суда <...> в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков", — сообщает газета.Стоимость котировок в последние дни резко выросла, и накануне поставила новый рекорд — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Затем, к закрытию торговой сессии, они опустились почти до 2100 долларов, что все равно более чем на 22% выше расчетной цены понедельника.По его словам, это ведет к росту спроса, из-за чего танкеры и меняют направление транспортировки газа. Разница между стоимостью топлива на европейском и азиатском рынке сейчас максимальная: так, по данным Platts, спотовые поставки в Европу оценивались примерно в 48,5 долларов за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии."Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет", — указал аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ, Алекс Фроули.По его словам, которые приводит Financial Times, Royal Dutch Shell, подписавшая контракт с терминалом СПГ Pampa Melchorita в Перу, отправила перуанский газ в Великобританию, впервые с 2019 года. С конца октября туда поставили семь таких грузо. В итоге, как ожидают источники издания, до конца года в Европу прибудут на 15-20 танкеров больше обычного, и столько же в январе.

https://ria.ru/20211222/gaz-1764884292.html

https://ria.ru/20211222/fyuchers-1764848302.html

азия

перу

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, shell, азия, перу, европа, royal dutch shell, цены на нефть