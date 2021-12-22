Собянин выделил 256 миллионов рублей на обновление парка такси
Мэр Москвы Собянин выделил 256 миллионов рублей на обновление парка такси и каршеринга
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на стоянке службы "Яндекс.Такси" в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 256 млн рублей таксомоторным паркам и операторам каршеринга на субсидии за приобретение новых автомобилей, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства российской столицы.
"Правительство Москвы выделило 256 млн рублей на реализацию городской программы развития таксомоторных перевозок и услуг каршеринга. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Выделенные средства будут направлены на выплату субсидий таксомоторным компаниям и операторам каршенинга, приобретающим новые автомобили, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году заявки на субсидии принимались в период с 9 по 26 июля – было получено 139 заявок от 136 таксомоторных компаний и 3 операторов каршеринга на приобретение 26,37 тысячи машин (в том числе более 13,6 тысячи такси и 12,7 тысячи автомобилей каршеринга). Общая сумма субсидий с учетом выделенных настоящим постановлением средств, составит 538,7 млн рублей. Выплаты будут осуществлены в декабре.
"Всего с 2012 года таксомоторные компании получили субсидии на общую сумму 1,1 млрд рублей, приобретено свыше 46 тысяч автомобилей. Благодаря поддержке правительства Москвы удалось обновить 70% столичного парка легковых такси", - говорится в сообщении.