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СМИ: в США известного ученого признали виновным в сокрытии связей с Китаем
СМИ: в США известного ученого признали виновным в сокрытии связей с Китаем - РИА Новости, 22.12.2021
СМИ: в США известного ученого признали виновным в сокрытии связей с Китаем
Присяжные в США признали известного американского ученого Чарльза Либера виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и полученных в результате доходов, РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T04:41
2021-12-22T04:41
2021-12-22T09:52
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сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Присяжные в США признали известного американского ученого Чарльза Либера виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и полученных в результате доходов, передает телеканал CBS.Жюри федерального суда в Бостоне сочло доказанным, что бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета лгал властям, представлял неверные налоговые декларации и не сообщил о наличии у него китайского банковского счета.Согласно материалам следствия, 62-летний Либер, который считается одним из ведущих мировых специалистов в области наноматериалов, без ведома основного работодателя присоединился к китайской программе рекрутинга научных кадров "Тысяча талантов" и получил должность в Уханьском технологическом университете. Помимо жалования в 50 тысяч долларов в месяц, ему также оплачивали текущие расходы в размере до 150 тысяч долларов и выделили более 1,5 миллиона долларов на обустройство исследовательской лаборатории, утверждает обвинение.Сам ученый говорил, что основной мотивацией для него были не деньги, а мировое признание и желание получить Нобелевскую премию, пишет Wall Street Journal.Издание подсчитало, что власти США предъявили обвинения в сокрытии информации о связях с Китаем еще 24 научным работникам. Из них девять признали вину, с шести обвинения были сняты.
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в мире, сша, китай, гарвардский университет
04:41 22.12.2021 (обновлено: 09:52 22.12.2021)
СМИ: в США известного ученого признали виновным в сокрытии связей с Китаем
CBS: в США известного ученого Чарльза Либера признали виновным в сокрытии связей с Китаем