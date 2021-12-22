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В Москве заработал первый в России 5G-полигон
В Москве заработал первый в России 5G-полигон - РИА Новости, 22.12.2021
В Москве заработал первый в России 5G-полигон
Первый в России индустриальный 5G-полигон, который позволит тестировать прорывные цифровые технологии, открылся в Москве на базе Боткинской больницы, сообщается РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:39
2021-12-22T08:39
технологии
москва
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый в России индустриальный 5G-полигон, который позволит тестировать прорывные цифровые технологии, открылся в Москве на базе Боткинской больницы, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что на базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G."В Москве на базе Боткинской больницы открылся первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G). Здесь будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных", - говорится в сообщении.На полигонах будут отрабатываться сценарии совместного применения 5G в комплексе c другими прорывными цифровыми технологиями - AR/VR, искусственного интеллекта, робототехники и других. Полигоны позволят создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий и на деле показать достигаемые с их помощью эффекты.
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технологии, москва, россия
08:39 22.12.2021
 
В Москве заработал первый в России 5G-полигон

В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБоткинская больница
Боткинская больница - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый в России индустриальный 5G-полигон, который позволит тестировать прорывные цифровые технологии, открылся в Москве на базе Боткинской больницы, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что на базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G.
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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"В Москве на базе Боткинской больницы открылся первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G). Здесь будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных", - говорится в сообщении.
На полигонах будут отрабатываться сценарии совместного применения 5G в комплексе c другими прорывными цифровыми технологиями - AR/VR, искусственного интеллекта, робототехники и других. Полигоны позволят создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий и на деле показать достигаемые с их помощью эффекты.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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