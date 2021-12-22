https://ria.ru/20211222/svyaz-1764838688.html
В Москве заработал первый в России 5G-полигон
В Москве заработал первый в России 5G-полигон - РИА Новости, 22.12.2021
В Москве заработал первый в России 5G-полигон
Первый в России индустриальный 5G-полигон, который позволит тестировать прорывные цифровые технологии, открылся в Москве на базе Боткинской больницы, сообщается РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:39
2021-12-22T08:39
2021-12-22T08:39
технологии
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россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый в России индустриальный 5G-полигон, который позволит тестировать прорывные цифровые технологии, открылся в Москве на базе Боткинской больницы, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что на базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G."В Москве на базе Боткинской больницы открылся первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G). Здесь будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных", - говорится в сообщении.На полигонах будут отрабатываться сценарии совместного применения 5G в комплексе c другими прорывными цифровыми технологиями - AR/VR, искусственного интеллекта, робототехники и других. Полигоны позволят создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий и на деле показать достигаемые с их помощью эффекты.
https://ria.ru/20211117/svyaz-1759460528.html
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технологии, москва, россия
В Москве заработал первый в России 5G-полигон
В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Первый в России
индустриальный 5G-полигон, который позволит тестировать прорывные цифровые технологии, открылся в Москве
на базе Боткинской больницы, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что на базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G.
"В Москве на базе Боткинской больницы открылся первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G). Здесь будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных", - говорится в сообщении.
На полигонах будут отрабатываться сценарии совместного применения 5G в комплексе c другими прорывными цифровыми технологиями - AR/VR, искусственного интеллекта, робототехники и других. Полигоны позволят создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий и на деле показать достигаемые с их помощью эффекты.