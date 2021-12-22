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В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области - РИА Новости, 22.12.2021
В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
Житель Брянской области устроил стрельбу в Брянской области, в результате чего был убит мужчина и ранена женщина, его задержали в Подмосковье, сообщает СУ СК РФ РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T00:27
2021-12-22T00:27
происшествия
брянская область
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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БРЯНСК, 21 дек – РИА Новости. Житель Брянской области устроил стрельбу в Брянской области, в результате чего был убит мужчина и ранена женщина, его задержали в Подмосковье, сообщает СУ СК РФ по региону.Трагедия произошла 20 декабря. "В следственные органы поступило сообщение о причинении около одного из частных домов по ул. Ленина в п. Рогнедино Брянской области огнестрельных повреждений 47-летней местной жительнице", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тот же день в другом частном жилом доме в селе Осовик Рогнединского района Брянской области "обнаружено тело 37-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области туловища и головы"."Следователями получена предварительная информация о совершении данных преступлений жителем п. Рогнедино Брянской области, который в настоящее время задержан на территории Московской области полицейскими при содействии сотрудников специального подразделения Управления Росгвардии по Брянской области", - говорится в сообщении.Следственные органы СК РФ по Брянской области возбудили два уголовных дела по статье "убийство" и "покушение на убийство", говорится в сообщении.Отмечается, что потерпевшая доставлена в больницу.
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брянская область
московская область (подмосковье)
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происшествия, брянская область, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
00:27 22.12.2021
 
В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области

При стрельбе в Брянской области погиб мужчина и ранена женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БРЯНСК, 21 дек – РИА Новости. Житель Брянской области устроил стрельбу в Брянской области, в результате чего был убит мужчина и ранена женщина, его задержали в Подмосковье, сообщает СУ СК РФ по региону.
Трагедия произошла 20 декабря. "В следственные органы поступило сообщение о причинении около одного из частных домов по ул. Ленина в п. Рогнедино Брянской области огнестрельных повреждений 47-летней местной жительнице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тот же день в другом частном жилом доме в селе Осовик Рогнединского района Брянской области "обнаружено тело 37-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области туловища и головы".
"Следователями получена предварительная информация о совершении данных преступлений жителем п. Рогнедино Брянской области, который в настоящее время задержан на территории Московской области полицейскими при содействии сотрудников специального подразделения Управления Росгвардии по Брянской области", - говорится в сообщении.
Следственные органы СК РФ по Брянской области возбудили два уголовных дела по статье "убийство" и "покушение на убийство", говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшая доставлена в больницу.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 16:51
В Курске арестовали мужчину, устроившего стрельбу в ночном клубе
 
ПроисшествияБрянская областьМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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