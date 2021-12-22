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В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области

В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области - РИА Новости, 22.12.2021

В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области

Житель Брянской области устроил стрельбу в Брянской области, в результате чего был убит мужчина и ранена женщина, его задержали в Подмосковье, сообщает СУ СК РФ РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T00:27

2021-12-22T00:27

2021-12-22T00:27

происшествия

брянская область

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 21 дек – РИА Новости. Житель Брянской области устроил стрельбу в Брянской области, в результате чего был убит мужчина и ранена женщина, его задержали в Подмосковье, сообщает СУ СК РФ по региону.Трагедия произошла 20 декабря. "В следственные органы поступило сообщение о причинении около одного из частных домов по ул. Ленина в п. Рогнедино Брянской области огнестрельных повреждений 47-летней местной жительнице", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тот же день в другом частном жилом доме в селе Осовик Рогнединского района Брянской области "обнаружено тело 37-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области туловища и головы"."Следователями получена предварительная информация о совершении данных преступлений жителем п. Рогнедино Брянской области, который в настоящее время задержан на территории Московской области полицейскими при содействии сотрудников специального подразделения Управления Росгвардии по Брянской области", - говорится в сообщении.Следственные органы СК РФ по Брянской области возбудили два уголовных дела по статье "убийство" и "покушение на убийство", говорится в сообщении.Отмечается, что потерпевшая доставлена в больницу.

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происшествия, брянская область, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия