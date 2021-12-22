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Тамбовская область
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Максим Егоров: нужно перезагрузить подходы к формированию комфортной среды
Максим Егоров: нужно перезагрузить подходы к формированию комфортной среды - РИА Новости, 22.12.2021
Максим Егоров: нужно перезагрузить подходы к формированию комфортной среды
В Тамбове по инициативе врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова впервые проходит урбанистический форум, на котором разрабатывается стратегия РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:50
2021-12-22T20:50
тамбовская область
общество
тамбовская область
максим егоров
россия
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ТАМБОВ, 22 дек - РИА Новости. В Тамбове по инициативе врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова впервые проходит урбанистический форум, на котором разрабатывается стратегия трансформации в интересах людей общественных пространств на территориях городов и районов региона, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Трехдневный форум "Тамбовская область: время новых решений" проходит на площадке технопарка "Державинский", в его работе принимают участие представители Минстроя России, фонда "ДОМ.РФ",​ делового клуба "Наследие и экономика", Урбан-лаборатории в МГУ имени М.В.Ломоносова, эксперты-урбанисты, а также руководители муниципальных образований.Как отметил, приветствуя участников форума, глава области, задача форума - сделать жизнь региона комфортнее. "Должна произойти перегрузка подходов к формированию комфортной среды с учетом современных тенденций и лучших региональных практик. Новые подходы необходимо гармонично сочетать с традициями и не нарушать идентичность среды", - приводит пресс-служба слова Егорова.По его словам, каждый руководитель стремится, чтобы на его территории были многофункциональные общественные пространства, ухоженные зеленые зоны, обустроенные места для проведения массовых праздничных мероприятий.​ Главы городов и районов области поделились на форуме своими идеями и проблемами.
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общество, тамбовская область, максим егоров, россия
20:50 22.12.2021
 

Максим Егоров: нужно перезагрузить подходы к формированию комфортной среды

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 22 дек - РИА Новости. В Тамбове по инициативе врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова впервые проходит урбанистический форум, на котором разрабатывается стратегия трансформации в интересах людей общественных пространств на территориях городов и районов региона, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Трехдневный форум "Тамбовская область: время новых решений" проходит на площадке технопарка "Державинский", в его работе принимают участие представители Минстроя России, фонда "ДОМ.РФ",​ делового клуба "Наследие и экономика", Урбан-лаборатории в МГУ имени М.В.Ломоносова, эксперты-урбанисты, а также руководители муниципальных образований.
"Форум проводится по инициативе руководителя региона Максима Егорова. Участники мероприятия обсудили принципы формирования городской среды, капитализацию символических ресурсов, всесезонные ландшафты в регионах с холодным климатом. Эксперты рассмотрели разные, в том числе неуспешные, кейсы создания общественных пространств в России. Во время форума прошли воркшопы и мастер-классы для горожан", - сказал представитель пресс-службы.
Как отметил, приветствуя участников форума, глава области, задача форума - сделать жизнь региона комфортнее. "Должна произойти перегрузка подходов к формированию комфортной среды с учетом современных тенденций и лучших региональных практик. Новые подходы необходимо гармонично сочетать с традициями и не нарушать идентичность среды", - приводит пресс-служба слова Егорова.
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По его словам, каждый руководитель стремится, чтобы на его территории были многофункциональные общественные пространства, ухоженные зеленые зоны, обустроенные места для проведения массовых праздничных мероприятий.
"Городская среда – это благоустроенный дом, чистые улицы, ровные дороги. Создание удобной и приспособленной для каждого среды – наш главный ориентир на ближайшее время. Новые проекты, инициированные во время форума, будут реализовываться в районах и городах области уже с 2022 года, с учетом мнения людей, проживающих на этих территориях", - сказал Егоров.
​ Главы городов и районов области поделились на форуме своими идеями и проблемами.
"Здесь мы общаемся с профессионалами, обладающими академическими знаниями и опытом, чтобы проконсультировать нас, каким путем идти. Своевременным было бы решение создать региональный проектный офис, который подключился бы к разработке индивидуальных проектов под каждую территорию", - отметил глава города Уварово Владислав Денисов.
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