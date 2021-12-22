https://ria.ru/20211222/sreda-1764996156.html

Максим Егоров: нужно перезагрузить подходы к формированию комфортной среды

Максим Егоров: нужно перезагрузить подходы к формированию комфортной среды - РИА Новости, 22.12.2021

Максим Егоров: нужно перезагрузить подходы к формированию комфортной среды

В Тамбове по инициативе врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова впервые проходит урбанистический форум, на котором разрабатывается стратегия РИА Новости, 22.12.2021

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ТАМБОВ, 22 дек - РИА Новости. В Тамбове по инициативе врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова впервые проходит урбанистический форум, на котором разрабатывается стратегия трансформации в интересах людей общественных пространств на территориях городов и районов региона, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Трехдневный форум "Тамбовская область: время новых решений" проходит на площадке технопарка "Державинский", в его работе принимают участие представители Минстроя России, фонда "ДОМ.РФ",​ делового клуба "Наследие и экономика", Урбан-лаборатории в МГУ имени М.В.Ломоносова, эксперты-урбанисты, а также руководители муниципальных образований.Как отметил, приветствуя участников форума, глава области, задача форума - сделать жизнь региона комфортнее. "Должна произойти перегрузка подходов к формированию комфортной среды с учетом современных тенденций и лучших региональных практик. Новые подходы необходимо гармонично сочетать с традициями и не нарушать идентичность среды", - приводит пресс-служба слова Егорова.По его словам, каждый руководитель стремится, чтобы на его территории были многофункциональные общественные пространства, ухоженные зеленые зоны, обустроенные места для проведения массовых праздничных мероприятий.​ Главы городов и районов области поделились на форуме своими идеями и проблемами.

https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762823980.html

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общество, тамбовская область, максим егоров, россия