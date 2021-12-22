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Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2021
Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
Сбежавший в Белоруссию и попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко назвал "хорошей шуткой" высказываемые в СМИ предположения, что он РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:52
2021-12-22T23:52
в мире
белоруссия
минск
латвия
красный крест
александр лукашенко
мвд белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию и попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко назвал "хорошей шуткой" высказываемые в СМИ предположения, что он является агентом белорусского КГБ.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Чечко, военнослужащий Польши 1996 года рождения, был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения."Хорошая шутка", - сказал Чечко в эфире телеканала ОНТ, отвечая на вопрос журналиста, является ли он агентом КГБ.Солдат рассказал, что в Белоруссии он обеспечен едой, его никто не бьет, он бы остался здесь, если будет такая возможность. "Если жизнь как-то устроится, если я найду какую-то работу, почему бы и нет? Я работал когда-то сварщиком, я разбираюсь в электричестве", - сказал польский военнослужащий.Он заявил, что у него в Белоруссии нет друзей, как об этом писали польские СМИ. Вместе с тем Чечко признал, что у него "были проблемы с законом, связанные с мамой". "То, что я лечился от алкогольной зависимости, это тоже правда", - добавил он."Просто они сейчас вытягивают все такого типа минимальные проблемы… Они же не скажут, что я герой, они скажут, что трус, преступник – все это они вытянут, все, что есть самое плохое по отношению ко мне", - отметил Чечко.Он еще раз подтвердил ранее сказанное об убийствах польскими силовиками мигрантов и волонтеров и о том, что он был вынужден в этом участвовать. "Я уже раньше говорил, что я сам принимал в этом участие, меня заставляли… Просто людей убивали, закапывали и все… Пограничники забирали нас из лагеря… От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там просто нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие. А утром человек вообще не был уверен в том, что он стрелял в людей. Если бы за мной не стояли с пистолетом, я бы вообще такое не совершал", - сказал солдат, уточнив, что не знает конкретной местности, где все происходило.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
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Лукашенко прокомментировал заявление сбежавшего в Белоруссию польского солдата
«Напоили — стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция! Людей готовят специально убивать. Вы думаете, для того чтобы только в Польше убивать? Нет». Лукашенко — о заявлениях сбежавшего из Польши солдата о том, что польские пограничники убивали волонтёров
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в мире, белоруссия, минск, латвия, красный крест, александр лукашенко, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии
23:52 22.12.2021
 
Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии

Сбежавший из Польши солдат Чечко оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии

© SputnikЭмиль Чечко
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Sputnik
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию и попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко назвал "хорошей шуткой" высказываемые в СМИ предположения, что он является агентом белорусского КГБ.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Чечко, военнослужащий Польши 1996 года рождения, был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения.
"Хорошая шутка", - сказал Чечко в эфире телеканала ОНТ, отвечая на вопрос журналиста, является ли он агентом КГБ.
Солдат рассказал, что в Белоруссии он обеспечен едой, его никто не бьет, он бы остался здесь, если будет такая возможность. "Если жизнь как-то устроится, если я найду какую-то работу, почему бы и нет? Я работал когда-то сварщиком, я разбираюсь в электричестве", - сказал польский военнослужащий.
Он заявил, что у него в Белоруссии нет друзей, как об этом писали польские СМИ. Вместе с тем Чечко признал, что у него "были проблемы с законом, связанные с мамой". "То, что я лечился от алкогольной зависимости, это тоже правда", - добавил он.
"Просто они сейчас вытягивают все такого типа минимальные проблемы… Они же не скажут, что я герой, они скажут, что трус, преступник – все это они вытянут, все, что есть самое плохое по отношению ко мне", - отметил Чечко.
Он еще раз подтвердил ранее сказанное об убийствах польскими силовиками мигрантов и волонтеров и о том, что он был вынужден в этом участвовать. "Я уже раньше говорил, что я сам принимал в этом участие, меня заставляли… Просто людей убивали, закапывали и все… Пограничники забирали нас из лагеря… От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там просто нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие. А утром человек вообще не был уверен в том, что он стрелял в людей. Если бы за мной не стояли с пистолетом, я бы вообще такое не совершал", - сказал солдат, уточнив, что не знает конкретной местности, где все происходило.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 17:44
СК Белоруссии начал допрашивать бежавшего польского солдата
 
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