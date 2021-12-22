https://ria.ru/20211222/soldat-1764961626.html
Лукашенко оценил рассказ сбежавшего в Белоруссию польского солдата
Лукашенко оценил рассказ сбежавшего в Белоруссию польского солдата - РИА Новости, 22.12.2021
Лукашенко оценил рассказ сбежавшего в Белоруссию польского солдата
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя рассказ сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко об убийстве польскими силовиками беженцев... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:54
2021-12-22T17:54
2021-12-22T21:05
в мире
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польша
красный крест
александр лукашенко
мвд белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя рассказ сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко об убийстве польскими силовиками беженцев заявил, что рассказанное говорит об опасной тенденции.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Чечко, военнослужащий вооруженных сил Польши 1996 года рождения, был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии сообщило, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить наказание до 10 лет заключения."Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать. Убить человека, слушайте, это… Не знаю, из этого зала даже военный не каждый бы смог это сделать в такой обстановке", - приводит в среду слова Лукашенко Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.Он отметил, что "для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать - стрелять в лоб, голову и так далее"."Согласитесь, что можно было это все сделать тихо, шито-крыто, никто бы не узнал. Нет, напоили - стреляй в лоб, стреляй в голову", - подчеркнул президент."Вы заметили, он (Чечко - ред.) рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг - мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, - волонтеров? Они их (по словам Чечко, пограничники - солдат - ред.) спаивали. Потом заставляли специальные люди. Никакие это не пограничники, как он говорит", - заявил Лукашенко.Он считает, что к принуждению польских солдат к убийствам мигрантов могут быть причастны спецслужбы."Просто они были одеты и представлялись, как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20211219/soldat-1764477274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко прокомментировал заявление сбежавшего в Белоруссию польского солдата
«Напоили — стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция! Людей готовят специально убивать. Вы думаете, для того чтобы только в Польше убивать? Нет». Лукашенко — о заявлениях сбежавшего из Польши солдата о том, что польские пограничники убивали волонтёров
2021-12-22T17:54
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в мире, белоруссия, польша, красный крест, александр лукашенко, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии
17:54 22.12.2021 (обновлено: 21:05 22.12.2021)
Лукашенко оценил рассказ сбежавшего в Белоруссию польского солдата
Президент Белоруссии Лукашенко назвал признания польского солдата опасной тенденцией
МИНСК, 22 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
, комментируя рассказ сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко об убийстве польскими силовиками беженцев заявил, что рассказанное говорит об опасной тенденции.
Госпогранкомитет Белоруссии
ранее сообщил, что Чечко, военнослужащий вооруженных сил Польши
1996 года рождения, был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии
"в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест
. МВД Белоруссии
сообщило, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить наказание до 10 лет заключения.
"Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать. Убить человека, слушайте, это… Не знаю, из этого зала даже военный не каждый бы смог это сделать в такой обстановке", - приводит в среду слова Лукашенко Sputnik Беларусь в своем Telegram
-канале.
Он отметил, что "для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать - стрелять в лоб, голову и так далее".
"Согласитесь, что можно было это все сделать тихо, шито-крыто, никто бы не узнал. Нет, напоили - стреляй в лоб, стреляй в голову", - подчеркнул президент.
"Вы заметили, он (Чечко - ред.) рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг - мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, - волонтеров? Они их (по словам Чечко, пограничники - солдат - ред.) спаивали. Потом заставляли специальные люди. Никакие это не пограничники, как он говорит", - заявил Лукашенко.
Он считает, что к принуждению польских солдат к убийствам мигрантов могут быть причастны спецслужбы.
"Просто они были одеты и представлялись, как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб", - сказал белорусский президент.
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