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На горнолыжном курорте "Роза Хутор" открыли сезон

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" открыли сезон - РИА Новости, 22.12.2021

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" открыли сезон

Горнолыжный сезон начался в горах Сочи 22 декабря, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор". РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:36

2021-12-22T15:36

2021-12-22T15:36

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СОЧИ, 22 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон начался в горах Сочи 22 декабря, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".Ранее была информация, что открытие переносится с 17 на 25 декабря из-за теплой погоды в горах. Однако позже генеральный директор курорта Александр Белокобыльский заявил, что из-за похолодания в горной местности сезон все-таки откроется чуть раньше — 22 декабря.Отмечается, что на "Розе Хутор" также появилась часть трасс на Северном склоне."Сейчас работают: Б-52, "Плато", "Шале", "Роза Стар" и "Роза Блейд" (до Плато), "Тритон". Будут функционировать канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс", а также "Квартет" и "Шале", указывается в сообщении.

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