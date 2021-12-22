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На горнолыжном курорте "Роза Хутор" открыли сезон
На горнолыжном курорте "Роза Хутор" открыли сезон - РИА Новости, 22.12.2021
На горнолыжном курорте "Роза Хутор" открыли сезон
Горнолыжный сезон начался в горах Сочи 22 декабря, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор". РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:36
2021-12-22T15:36
2021-12-22T15:36
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СОЧИ, 22 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон начался в горах Сочи 22 декабря, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".Ранее была информация, что открытие переносится с 17 на 25 декабря из-за теплой погоды в горах. Однако позже генеральный директор курорта Александр Белокобыльский заявил, что из-за похолодания в горной местности сезон все-таки откроется чуть раньше — 22 декабря.Отмечается, что на "Розе Хутор" также появилась часть трасс на Северном склоне."Сейчас работают: Б-52, "Плато", "Шале", "Роза Стар" и "Роза Блейд" (до Плато), "Тритон". Будут функционировать канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс", а также "Квартет" и "Шале", указывается в сообщении.
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краснодарский край, сочи, роза хутор, новости - туризм, туристы, туризм, курорт, горнолыжный спорт
На горнолыжном курорте "Роза Хутор" открыли сезон
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в горах Сочи ждет гостей
СОЧИ, 22 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон начался в горах Сочи 22 декабря, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".
Ранее была информация, что открытие переносится с 17 на 25 декабря из-за теплой погоды в горах. Однако позже генеральный директор курорта Александр Белокобыльский заявил, что из-за похолодания в горной местности сезон все-таки откроется чуть раньше — 22 декабря.
Отмечается, что на "Розе Хутор" также появилась часть трасс на Северном склоне.
"Сейчас работают: Б-52, "Плато", "Шале", "Роза Стар" и "Роза Блейд" (до Плато), "Тритон". Будут функционировать канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс", а также "Квартет" и "Шале", указывается в сообщении.