https://ria.ru/20211222/sochi-1764850575.html
Аэропорт в Сочи работает в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад
Аэропорт в Сочи работает в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад - РИА Новости, 22.12.2021
Аэропорт в Сочи работает в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад
Сочинская воздушная гавань принимает самолеты в обычном режиме, несмотря на снежную погоду, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:06
2021-12-22T11:06
2021-12-22T11:06
туризм
аэропорт
сочи
новости - туризм
победа (авиакомпания)
пассажиры
туризм
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_0:240:4639:2849_1920x0_80_0_0_17c1230868fe21cf35f048b85c7ada2b.jpg
СОЧИ, 22 дек – РИА Новости. Сочинская воздушная гавань принимает самолеты в обычном режиме, несмотря на снежную погоду, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Отмечается, что сегодня был задержан всего лишь один рейс — авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула в Сочи. Самолет отправился на запасной аэродром в Трабзон из-за плохой видимости при заходе на посадку в Сочи. Однако он уже прибыл на курорт. "Самолет уже вернулся в Сочи, и в 9.02 отправился в Стамбул", — уточняется в релизе.И, как сообщает оператор кубанских аэропортов, еще один лайнер авиакомпании "Победа", вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, какое-то время находился в зоне ожидания, но все же совершил посадку в Сочи.В городе-курорте при этом действует экстренное погодное предупреждение. Синоптики прогнозируют снег, ветер, мокрый дождь, понижение температуры до минус 10 градусов Цельсия.
https://ria.ru/20211222/taganrog-1764685539.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_261:0:4378:3088_1920x0_80_0_0_04ad68e0100dfb8fc288903e4eceba45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт, сочи, новости - туризм, победа (авиакомпания), пассажиры, туризм, курорт, погода
Аэропорт в Сочи работает в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад
Сочинская воздушная гавань принимает самолёты в обычном режиме, несмотря на непогоду
СОЧИ, 22 дек – РИА Новости. Сочинская воздушная гавань принимает самолеты в обычном режиме, несмотря на снежную погоду, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Отмечается, что сегодня был задержан всего лишь один рейс — авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула в Сочи. Самолет отправился на запасной аэродром в Трабзон из-за плохой видимости при заходе на посадку в Сочи. Однако он уже прибыл на курорт.
"Самолет уже вернулся в Сочи, и в 9.02 отправился в Стамбул", — уточняется в релизе.
И, как сообщает оператор кубанских аэропортов, еще один лайнер авиакомпании "Победа", вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, какое-то время находился в зоне ожидания, но все же совершил посадку в Сочи.
В городе-курорте при этом действует экстренное погодное предупреждение. Синоптики прогнозируют снег, ветер, мокрый дождь, понижение температуры до минус 10 градусов Цельсия.