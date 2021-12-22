https://ria.ru/20211222/sochi-1764850575.html

Аэропорт в Сочи работает в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад

Аэропорт в Сочи работает в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад - РИА Новости, 22.12.2021

Аэропорт в Сочи работает в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад

Сочинская воздушная гавань принимает самолеты в обычном режиме, несмотря на снежную погоду, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:06

2021-12-22T11:06

2021-12-22T11:06

туризм

аэропорт

сочи

новости - туризм

победа (авиакомпания)

пассажиры

туризм

курорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_0:240:4639:2849_1920x0_80_0_0_17c1230868fe21cf35f048b85c7ada2b.jpg

СОЧИ, 22 дек – РИА Новости. Сочинская воздушная гавань принимает самолеты в обычном режиме, несмотря на снежную погоду, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Отмечается, что сегодня был задержан всего лишь один рейс — авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула в Сочи. Самолет отправился на запасной аэродром в Трабзон из-за плохой видимости при заходе на посадку в Сочи. Однако он уже прибыл на курорт. "Самолет уже вернулся в Сочи, и в 9.02 отправился в Стамбул", — уточняется в релизе.И, как сообщает оператор кубанских аэропортов, еще один лайнер авиакомпании "Победа", вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, какое-то время находился в зоне ожидания, но все же совершил посадку в Сочи.В городе-курорте при этом действует экстренное погодное предупреждение. Синоптики прогнозируют снег, ветер, мокрый дождь, понижение температуры до минус 10 градусов Цельсия.

https://ria.ru/20211222/taganrog-1764685539.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэропорт, сочи, новости - туризм, победа (авиакомпания), пассажиры, туризм, курорт, погода