https://ria.ru/20211222/sobyanin-1765335793.html
Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий
Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий - РИА Новости, 24.12.2021
Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что 80-90% москвичей поддерживают проекты благоустройства природных территорий. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-22T14:18
2021-12-22T14:18
2021-12-24T14:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
московская городская дума
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что 80-90% москвичей поддерживают проекты благоустройства природных территорий."Сегодня 80-90 процентов москвичей поддерживают эти проекты, и мы не можем не учитывать их мнения", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Он подчеркнул, что все эти проекты проходят экологическую экспертизу, в том числе и под руководством департамента охраны окружающей среды.
https://ria.ru/20211220/zhkkh-1764542014.html
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сергей собянин, московская городская дума, городское хозяйство москвы