https://ria.ru/20211222/sobyanin-1765335793.html

Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий

Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий - РИА Новости, 24.12.2021

Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что 80-90% москвичей поддерживают проекты благоустройства природных территорий. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-22T14:18

2021-12-22T14:18

2021-12-24T14:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

московская городская дума

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что 80-90% москвичей поддерживают проекты благоустройства природных территорий."Сегодня 80-90 процентов москвичей поддерживают эти проекты, и мы не можем не учитывать их мнения", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Он подчеркнул, что все эти проекты проходят экологическую экспертизу, в том числе и под руководством департамента охраны окружающей среды.

https://ria.ru/20211220/zhkkh-1764542014.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей собянин, московская городская дума, городское хозяйство москвы