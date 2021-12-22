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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211222/sobyanin-1765335793.html
Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий
Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий - РИА Новости, 24.12.2021
Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что 80-90% москвичей поддерживают проекты благоустройства природных территорий. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-22T14:18
2021-12-24T14:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
московская городская дума
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что 80-90% москвичей поддерживают проекты благоустройства природных территорий."Сегодня 80-90 процентов москвичей поддерживают эти проекты, и мы не можем не учитывать их мнения", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Он подчеркнул, что все эти проекты проходят экологическую экспертизу, в том числе и под руководством департамента охраны окружающей среды.
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сергей собянин, московская городская дума, городское хозяйство москвы
14:18 22.12.2021 (обновлено: 14:20 24.12.2021)
 

Собянин: 80-90% москвичей поддерживают благоустройство природных территорий

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что 80-90% москвичей поддерживают проекты благоустройства природных территорий.
"Сегодня 80-90 процентов москвичей поддерживают эти проекты, и мы не можем не учитывать их мнения", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.
Главный вход в здание Росреестра в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 13:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Штаб по вопросам ЖКХ по Москве рассмотрел уже более 300 вопросов
Он подчеркнул, что все эти проекты проходят экологическую экспертизу, в том числе и под руководством департамента охраны окружающей среды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМосковская городская думаГородское хозяйство Москвы
 
 
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