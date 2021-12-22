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Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены
Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены - РИА Новости, 22.12.2021
Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого СК РФ заподозрил во взяточничестве в бытность им первым вице-губернатором Кубани, в прошлом году зарабатывал в четыре РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:36
2021-12-22T13:36
происшествия
краснодар
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого СК РФ заподозрил во взяточничестве в бытность им первым вице-губернатором Кубани, в прошлом году зарабатывал в четыре раза меньше жены, следует из декларации о доходах.По версии следствия, Алексеенко в 2018 году получил ружье за 1,6 миллиона рублей за незаконную выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре нормам. Сейчас в администрации ведутся обыски, а с фигурантом работает следователь.По данным краевой администрации, Алексеенко по итогам 2020 года задекларировал право собственности на доли в двух земельных участках, доли в семи нежилых зданиях площадями от 25 до 3400 квадратных метров, а также находящуюся у него в пользовании квартиру в 96,6 квадратных метра. По итогам 2020 года он заработал более 3,3 миллиона рублей.Вместе с тем, согласно сведениям о доходах, супруга Алексеенко по состоянию на конец прошлого года была собственницей долей семи земельных участков, одного здания и десяти нежилых зданий разных площадей от 85 квадратных метров до 1975 квадратных метров.Также в ее индивидуальной собственности находились две квартиры площадью 96,6 квадратных метрах, в которой, судя по всему, и проживал чиновник, а также 46,7 квадратных метра. Согласно справке, жена Алексеенко заработала в минувшем году более 14,4 миллиона рублей.Автомобилей в семье первого вице-губернатора Кубани, судя по декларациям, не было.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.Алексеенко в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им в ходе процедуры назначения. Представляя депутатам свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.
https://ria.ru/20211222/krasnodar-1764874710.html
https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764856267.html
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происшествия, краснодар, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), вениамин кондратьев, россия
13:36 22.12.2021
 
Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены

Подследственный мэр Краснодара Алексеенко официально зарабатывает вчетверо меньше жены

© Фото : Администрация МО город КраснодарГлава Краснодара Андрей Алексеенко
Глава Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Администрация МО город Краснодар
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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого СК РФ заподозрил во взяточничестве в бытность им первым вице-губернатором Кубани, в прошлом году зарабатывал в четыре раза меньше жены, следует из декларации о доходах.
По версии следствия, Алексеенко в 2018 году получил ружье за 1,6 миллиона рублей за незаконную выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре нормам. Сейчас в администрации ведутся обыски, а с фигурантом работает следователь.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:21
СК возбудил уголовное дело против мэра Краснодара
По данным краевой администрации, Алексеенко по итогам 2020 года задекларировал право собственности на доли в двух земельных участках, доли в семи нежилых зданиях площадями от 25 до 3400 квадратных метров, а также находящуюся у него в пользовании квартиру в 96,6 квадратных метра. По итогам 2020 года он заработал более 3,3 миллиона рублей.
Вместе с тем, согласно сведениям о доходах, супруга Алексеенко по состоянию на конец прошлого года была собственницей долей семи земельных участков, одного здания и десяти нежилых зданий разных площадей от 85 квадратных метров до 1975 квадратных метров.
Также в ее индивидуальной собственности находились две квартиры площадью 96,6 квадратных метрах, в которой, судя по всему, и проживал чиновник, а также 46,7 квадратных метра. Согласно справке, жена Алексеенко заработала в минувшем году более 14,4 миллиона рублей.
Автомобилей в семье первого вице-губернатора Кубани, судя по декларациям, не было.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
Алексеенко в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им в ходе процедуры назначения. Представляя депутатам свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
11:06
Дома у недавно назначенного мэра Краснодара прошли обыски, сообщил источник
 
ПроисшествияКраснодарГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Вениамин КондратьевРоссия
 
 
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