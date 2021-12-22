https://ria.ru/20211222/sledstvie-1764896886.html

Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены

Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены - РИА Новости, 22.12.2021

Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого СК РФ заподозрил во взяточничестве в бытность им первым вице-губернатором Кубани, в прошлом году зарабатывал в четыре РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:36

2021-12-22T13:36

2021-12-22T13:36

происшествия

краснодар

госдума рф

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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого СК РФ заподозрил во взяточничестве в бытность им первым вице-губернатором Кубани, в прошлом году зарабатывал в четыре раза меньше жены, следует из декларации о доходах.По версии следствия, Алексеенко в 2018 году получил ружье за 1,6 миллиона рублей за незаконную выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре нормам. Сейчас в администрации ведутся обыски, а с фигурантом работает следователь.По данным краевой администрации, Алексеенко по итогам 2020 года задекларировал право собственности на доли в двух земельных участках, доли в семи нежилых зданиях площадями от 25 до 3400 квадратных метров, а также находящуюся у него в пользовании квартиру в 96,6 квадратных метра. По итогам 2020 года он заработал более 3,3 миллиона рублей.Вместе с тем, согласно сведениям о доходах, супруга Алексеенко по состоянию на конец прошлого года была собственницей долей семи земельных участков, одного здания и десяти нежилых зданий разных площадей от 85 квадратных метров до 1975 квадратных метров.Также в ее индивидуальной собственности находились две квартиры площадью 96,6 квадратных метрах, в которой, судя по всему, и проживал чиновник, а также 46,7 квадратных метра. Согласно справке, жена Алексеенко заработала в минувшем году более 14,4 миллиона рублей.Автомобилей в семье первого вице-губернатора Кубани, судя по декларациям, не было.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.Алексеенко в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им в ходе процедуры назначения. Представляя депутатам свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.

https://ria.ru/20211222/krasnodar-1764874710.html

https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764856267.html

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происшествия, краснодар, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), вениамин кондратьев, россия