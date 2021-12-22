https://ria.ru/20211222/sk-1764913635.html
СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова
СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова - РИА Новости, 22.12.2021
СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова
Следствие просит арестовать ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:37
2021-12-22T14:37
2021-12-22T14:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
республика татарстан (татарстан)
москва
казанский (приволжский) федеральный университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764955701_0:26:1000:590_1920x0_80_0_0_67c34bb9c24968085602fc8a469ae2dd.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Следствие просит арестовать ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Гафурова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.60-летний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
https://ria.ru/20211222/krasnoyarsk-1764832847.html
казань
республика татарстан (татарстан)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764955701_59:0:948:667_1920x0_80_0_0_a600c8c8783181dfb0560eda56712071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), казань, республика татарстан (татарстан), москва, казанский (приволжский) федеральный университет, россия
14:37 22.12.2021 (обновлено: 14:47 22.12.2021)
СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова
СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова по обвинению в убийстве