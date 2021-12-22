https://ria.ru/20211222/sk-1764913635.html

СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова

СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова - РИА Новости, 22.12.2021

СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова

Следствие просит арестовать ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:37

2021-12-22T14:37

2021-12-22T14:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

республика татарстан (татарстан)

москва

казанский (приволжский) федеральный университет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764955701_0:26:1000:590_1920x0_80_0_0_67c34bb9c24968085602fc8a469ae2dd.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Следствие просит арестовать ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Гафурова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.60-летний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

https://ria.ru/20211222/krasnoyarsk-1764832847.html

казань

республика татарстан (татарстан)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), казань, республика татарстан (татарстан), москва, казанский (приволжский) федеральный университет, россия