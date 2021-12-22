Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии
Глава Минобороны Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии
© РИА НовостиКолонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 22 декабря - РИА Новости. Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.
"Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии", - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ.
Он, в частности, сообщил, что в Сирии с начала года российскими военнослужащими проведено 348 гуманитарных акций, роздано более 650 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.
Шойгу также отметил, что в текущем году Вооруженные силы привлекались к ликвидации природных пожаров в Якутии, Карелии, Мордовии, Забайкальском крае, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других областях.
"Военнослужащие участвовали в противолавинных и противопаводковых мероприятиях в Хакасии, Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском краях, на Камчатке. Силами Железнодорожных войск ведется реконструкция участка Улак-Февральск Байкало-Амурской магистрали", - сказал министр обороны.