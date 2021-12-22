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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211222/siriya-1764971311.html
Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии
Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии - РИА Новости, 22.12.2021
Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии
Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:36
2021-12-22T18:36
война в сирии
сирия
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 22 декабря - РИА Новости. Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду."Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии", - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ.Он, в частности, сообщил, что в Сирии с начала года российскими военнослужащими проведено 348 гуманитарных акций, роздано более 650 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.Шойгу также отметил, что в текущем году Вооруженные силы привлекались к ликвидации природных пожаров в Якутии, Карелии, Мордовии, Забайкальском крае, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других областях."Военнослужащие участвовали в противолавинных и противопаводковых мероприятиях в Хакасии, Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском краях, на Камчатке. Силами Железнодорожных войск ведется реконструкция участка Улак-Февральск Байкало-Амурской магистрали", - сказал министр обороны.
https://ria.ru/20211222/siriya-1764923802.html
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сирия, сергей шойгу, россия
18:36 22.12.2021
 
Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии

Глава Минобороны Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии

© РИА НовостиКолонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 декабря - РИА Новости. Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.
"Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии", - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ.
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Он, в частности, сообщил, что в Сирии с начала года российскими военнослужащими проведено 348 гуманитарных акций, роздано более 650 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.
Шойгу также отметил, что в текущем году Вооруженные силы привлекались к ликвидации природных пожаров в Якутии, Карелии, Мордовии, Забайкальском крае, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других областях.
"Военнослужащие участвовали в противолавинных и противопаводковых мероприятиях в Хакасии, Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском краях, на Камчатке. Силами Железнодорожных войск ведется реконструкция участка Улак-Февральск Байкало-Амурской магистрали", - сказал министр обороны.
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