https://ria.ru/20211222/siriya-1764971311.html

Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии

Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии - РИА Новости, 22.12.2021

Шойгу назвал российские войска гарантом сохранения мира в Сирии

Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:36

2021-12-22T18:36

2021-12-22T18:36

война в сирии

сирия

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/32/1560123267_67:0:1934:1050_1920x0_80_0_0_83c79b094554a6fe2b4d87e938d0bdf7.jpg

МОСКВА, 22 декабря - РИА Новости. Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду."Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии", - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ.Он, в частности, сообщил, что в Сирии с начала года российскими военнослужащими проведено 348 гуманитарных акций, роздано более 650 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.Шойгу также отметил, что в текущем году Вооруженные силы привлекались к ликвидации природных пожаров в Якутии, Карелии, Мордовии, Забайкальском крае, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других областях."Военнослужащие участвовали в противолавинных и противопаводковых мероприятиях в Хакасии, Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском краях, на Камчатке. Силами Железнодорожных войск ведется реконструкция участка Улак-Февральск Байкало-Амурской магистрали", - сказал министр обороны.

https://ria.ru/20211222/siriya-1764923802.html

https://ria.ru/20211221/siriya-1764707988.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, сергей шойгу, россия