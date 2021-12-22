https://ria.ru/20211222/siriya-1764920896.html

В России призвали вывести иностранные войска из Сирии

В России призвали вывести иностранные войска из Сирии - РИА Новости, 22.12.2021

В России призвали вывести иностранные войска из Сирии

Присутствие иностранных сил, в том числе турецких, в Сирии должно прекратиться, Турция заявила, что уйдет, как позволит возможность, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:07

2021-12-22T15:07

2021-12-22T15:13

война в сирии

политика

турция

россия

сирия

война в сирии

александр лаврентьев

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Присутствие иностранных сил, в том числе турецких, в Сирии должно прекратиться, Турция заявила, что уйдет, как позволит возможность, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев."Мы выступаем против любого незаконного вооруженного военного присутствия. Это нарушение явное международного права, и такое продолжаться не должно. Наши турецкие партнеры на постоянной основе заявляют и при этом подчеркивают, что они за территориальную целостность Сирии, за единство Сирии, за ее независимость, и находятся там временно, и уйдут, как только позволит возможность", - сказал Лаврентьев журналистам по итогам 17-й международной встречи по Сирии в Нур-Султане.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20211221/siriya-1764719276.html

турция

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политика, турция, россия, сирия, война в сирии, александр лаврентьев