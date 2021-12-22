https://ria.ru/20211222/siriya-1764907233.html
Сирийская оппозиция оценила прошедший раунд астанинских переговоров
Сирийская оппозиция оценила прошедший раунд астанинских переговоров - РИА Новости, 22.12.2021
Сирийская оппозиция оценила прошедший раунд астанинских переговоров
Прошедший в Нур-Султане раунд переговоров по урегулированию в Сирии приемлем, но оппозиция ожидает подвижек, заявил глава делегации сирийской оппозиции на... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:15
2021-12-22T14:15
2021-12-22T14:15
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НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Прошедший в Нур-Султане раунд переговоров по урегулированию в Сирии приемлем, но оппозиция ожидает подвижек, заявил глава делегации сирийской оппозиции на "астанинских" переговорах Ахмад Тома."Мы полагаем, что данный раунд был приемлемым, потому что мы имели возможность представить свое видение вопросов, защищая сирийский народ. Мы получили много обещаний", - сказал Тома в ходе пресс-конференции.По его словам, оппозиция по итогам переговоров надеется на улучшение ситуации вокруг Сирии.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20211222/lavrov-1764898789.html
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в мире, сирия, женева (город), нур-султан
Сирийская оппозиция оценила прошедший раунд астанинских переговоров
Сирийская оппозиция оценила прошедший раунд астанинских переговоров как приемлемый