https://ria.ru/20211222/simptomy-1764835837.html

Врач назвал основные симптомы переохлаждения и обморожения

Врач назвал основные симптомы переохлаждения и обморожения - РИА Новости, 22.12.2021

Врач назвал основные симптомы переохлаждения и обморожения

Пониженная температура тела, бледность кожи, нарушение сознания могут быть симптомами переохлаждения, а на обморожение указывает покалывание, потеря... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T07:35

2021-12-22T07:35

2021-12-22T07:36

общество

москва

евгений тишковец

андрей тяжельников

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пониженная температура тела, бледность кожи, нарушение сознания могут быть симптомами переохлаждения, а на обморожение указывает покалывание, потеря чувствительности на определенных участках тела, в этих случаях надо обратиться к врачу, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, в Москву пришло "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Пик ледяного дыхания Арктики приходится на среду.По его словам, ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожу."Нельзя отпускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. В случае если вы определили у себя обморожение, также необходимо скорее обратиться к врачу", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211222/morozy-1764833940.html

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общество, москва, евгений тишковец, андрей тяжельников