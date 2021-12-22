07:35 22.12.2021 (обновлено: 07:36 22.12.2021)
Врач назвал основные симптомы переохлаждения и обморожения
Врач Тяжельников назвал основные симптомы переохлаждения и обморожения
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пониженная температура тела, бледность кожи, нарушение сознания могут быть симптомами переохлаждения, а на обморожение указывает покалывание, потеря чувствительности на определенных участках тела, в этих случаях надо обратиться к врачу, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, в Москву пришло "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Пик ледяного дыхания Арктики приходится на среду.
"Основные опасности от холода – это переохлаждение или обморожение. Симптомы переохлаждения – пониженная температура тела, бледность кожных покровов, нарушение сознания, невнятная речь, нарушение координации. Если такие симптомы есть, то необходимо поместить человека в защищенное от холода место, укрыть и вызвать врача. На обморожение указывает покалывание или пощипывание, потеря чувствительности на определенных участках тела", - рассказал Тяжельников.
По его словам, ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожу.
"Нельзя отпускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. В случае если вы определили у себя обморожение, также необходимо скорее обратиться к врачу", - добавил собеседник агентства.