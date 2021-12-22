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Наука
https://ria.ru/20211222/sibgmu-1764673265.html
Ученые нашли решение одной из проблем терапии рака грудной полости
Ученые нашли решение одной из проблем терапии рака грудной полости - РИА Новости, 22.12.2021
Ученые нашли решение одной из проблем терапии рака грудной полости
Простой и надежный способ восстановления грудной клетки после обширных хирургических вмешательств у онкологических больных разработали ученые Сибирского... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T03:00
2021-12-22T03:00
наука
томск
германия
томский государственный университет
сибирский государственный медицинский университет
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университетская наука
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Простой и надежный способ восстановления грудной клетки после обширных хирургических вмешательств у онкологических больных разработали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) при участии российских и зарубежных коллег. По словам авторов, новый метод не имеет аналогов по эффективности и позволяет оказывать помощь тем больным, которые ранее были неоперабельны. Исследование опубликовано в журнале Journal of Functional Biomaterials.При хирургическом лечении раковых опухолей грудной стенки, как объяснили ученые СибГМУ, возникают так называемые пострезекционные дефекты, вызванные удалением костно-хрящевых структур.Функциональная и эстетическая реконструкция подобных дефектов осуществляется путем имплантирования особых полимерных или металлических конструкций. Однако, по словам ученых, все существующие методы не гарантируют полноценное восстановление каркаса грудной клетки и нередко приводят к послеоперационным осложнениям, вызванным смещениями имплантата.Исследователи СибГМУ разработали и клинически апробировали уникальную методику устранения пострезекционных дефектов грудной стенки, позволяющую оказывать эффективную помощь даже в тех случаях, которые ранее были неоперабельными. По словам создателей, новый подход, полностью реализованный на отечественных технологиях, обеспечивает восстановление организма за счет применения биосовместимых материалов и надежной фиксации имплантата.Качественную интеграцию в организм имплантатов, предложенных специалистами СибГМУ, обеспечивает нанопористая структура поверхности и уникальные свойства никелида титана, служащего основой для протезов. Этот материал, по словам ученых, отличается высокой коррозионной стойкостью и эластичностью.Экспериментальные исследования показали эффективность методики, обеспечивающей стабильность каркаса грудной стенки с минимальными осложнениями как в раннем, так и отдаленном послеоперационном периодах.В исследовании принимали участие специалисты Томского государственного университета, Госпиталя Сеульского национального университета (Республика Корея) и Бранденбургского технологического университета (Германия). В рамках программы Правительства РФ "Приоритет-2030" коллектив ученых СибГМУ планирует совершенствовать методику и стандартизировать ее для применения в клинической практике.
https://ria.ru/20211217/sgu-1764040397.html
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томск, германия, томский государственный университет, сибирский государственный медицинский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, южная корея
03:00 22.12.2021
 

Ученые нашли решение одной из проблем терапии рака грудной полости

© Fotolia / Minerva StudioВрач анализирует рентген легких
Врач анализирует рентген легких - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Fotolia / Minerva Studio
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Простой и надежный способ восстановления грудной клетки после обширных хирургических вмешательств у онкологических больных разработали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) при участии российских и зарубежных коллег. По словам авторов, новый метод не имеет аналогов по эффективности и позволяет оказывать помощь тем больным, которые ранее были неоперабельны. Исследование опубликовано в журнале Journal of Functional Biomaterials.
При хирургическом лечении раковых опухолей грудной стенки, как объяснили ученые СибГМУ, возникают так называемые пострезекционные дефекты, вызванные удалением костно-хрящевых структур.
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Ученые нашли эффективный метод поиска раковых клеток в крови
Функциональная и эстетическая реконструкция подобных дефектов осуществляется путем имплантирования особых полимерных или металлических конструкций. Однако, по словам ученых, все существующие методы не гарантируют полноценное восстановление каркаса грудной клетки и нередко приводят к послеоперационным осложнениям, вызванным смещениями имплантата.
Исследователи СибГМУ разработали и клинически апробировали уникальную методику устранения пострезекционных дефектов грудной стенки, позволяющую оказывать эффективную помощь даже в тех случаях, которые ранее были неоперабельными. По словам создателей, новый подход, полностью реализованный на отечественных технологиях, обеспечивает восстановление организма за счет применения биосовместимых материалов и надежной фиксации имплантата.

"Грудная клетка — крайне подвижная структура, совершающая буквально миллионы небольших, но постоянных движений. Наш метод имплантирования исключает "разбалтывание" протезов, обеспечивает хороший косметический эффект и поддержание каркаса грудной клетки с сохранением анатомического объема, особенно при обширных дефектах", — рассказал профессор кафедры хирургии с курсом мобилизационной подготовки и медицины катастроф СибГМУ Евгений Топольницкий.

Качественную интеграцию в организм имплантатов, предложенных специалистами СибГМУ, обеспечивает нанопористая структура поверхности и уникальные свойства никелида титана, служащего основой для протезов. Этот материал, по словам ученых, отличается высокой коррозионной стойкостью и эластичностью.
Экспериментальные исследования показали эффективность методики, обеспечивающей стабильность каркаса грудной стенки с минимальными осложнениями как в раннем, так и отдаленном послеоперационном периодах.
В исследовании принимали участие специалисты Томского государственного университета, Госпиталя Сеульского национального университета (Республика Корея) и Бранденбургского технологического университета (Германия). В рамках программы Правительства РФ "Приоритет-2030" коллектив ученых СибГМУ планирует совершенствовать методику и стандартизировать ее для применения в клинической практике.
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НаукаТомскГерманияТомский государственный университетСибирский государственный медицинский университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияЮжная Корея
 
 
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