https://ria.ru/20211222/sibgmu-1764673265.html

Ученые нашли решение одной из проблем терапии рака грудной полости

Ученые нашли решение одной из проблем терапии рака грудной полости - РИА Новости, 22.12.2021

Ученые нашли решение одной из проблем терапии рака грудной полости

Простой и надежный способ восстановления грудной клетки после обширных хирургических вмешательств у онкологических больных разработали ученые Сибирского... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T03:00

2021-12-22T03:00

2021-12-22T03:00

наука

томск

германия

томский государственный университет

сибирский государственный медицинский университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Простой и надежный способ восстановления грудной клетки после обширных хирургических вмешательств у онкологических больных разработали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) при участии российских и зарубежных коллег. По словам авторов, новый метод не имеет аналогов по эффективности и позволяет оказывать помощь тем больным, которые ранее были неоперабельны. Исследование опубликовано в журнале Journal of Functional Biomaterials.При хирургическом лечении раковых опухолей грудной стенки, как объяснили ученые СибГМУ, возникают так называемые пострезекционные дефекты, вызванные удалением костно-хрящевых структур.Функциональная и эстетическая реконструкция подобных дефектов осуществляется путем имплантирования особых полимерных или металлических конструкций. Однако, по словам ученых, все существующие методы не гарантируют полноценное восстановление каркаса грудной клетки и нередко приводят к послеоперационным осложнениям, вызванным смещениями имплантата.Исследователи СибГМУ разработали и клинически апробировали уникальную методику устранения пострезекционных дефектов грудной стенки, позволяющую оказывать эффективную помощь даже в тех случаях, которые ранее были неоперабельными. По словам создателей, новый подход, полностью реализованный на отечественных технологиях, обеспечивает восстановление организма за счет применения биосовместимых материалов и надежной фиксации имплантата.Качественную интеграцию в организм имплантатов, предложенных специалистами СибГМУ, обеспечивает нанопористая структура поверхности и уникальные свойства никелида титана, служащего основой для протезов. Этот материал, по словам ученых, отличается высокой коррозионной стойкостью и эластичностью.Экспериментальные исследования показали эффективность методики, обеспечивающей стабильность каркаса грудной стенки с минимальными осложнениями как в раннем, так и отдаленном послеоперационном периодах.В исследовании принимали участие специалисты Томского государственного университета, Госпиталя Сеульского национального университета (Республика Корея) и Бранденбургского технологического университета (Германия). В рамках программы Правительства РФ "Приоритет-2030" коллектив ученых СибГМУ планирует совершенствовать методику и стандартизировать ее для применения в клинической практике.

https://ria.ru/20211217/sgu-1764040397.html

https://ria.ru/20211110/sibgmu-1758087554.html

томск

германия

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южная корея

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томск, германия, томский государственный университет, сибирский государственный медицинский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, южная корея