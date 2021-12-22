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Умер замглавы МВД СССР Иван Шилов

Умер замглавы МВД СССР Иван Шилов - РИА Новости, 22.12.2021

Умер замглавы МВД СССР Иван Шилов

Бывший первый замглавы МВД СССР и председатель совета ветеранов МВД Иван Шилов умер в среду на 92-м году жизни, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:13

2021-12-22T15:13

2021-12-22T15:13

общество

ссср

московская область (подмосковье)

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство внутренних дел ссср

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший первый замглавы МВД СССР и председатель совета ветеранов МВД Иван Шилов умер в среду на 92-м году жизни, сообщается на сайте МВД Медиа."Личный состав МВД России глубоко скорбит в связи с уходом из жизни члена коллегии МВД России, председателя российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковника внутренней службы Ивана Федоровича Шилова, который сегодня на 92-м году жизни скончался после продолжительной болезни", - приводятся на сайте слова главы МВД РФ Владимира Колокольцева.Работать в органах Шилов начал в 1948 году солдатом внутренних войск, после работал на разных должностях в системе внутренних дел. В 1983 году возглавил Главное управление уголовного розыска МВД СССР, затем - ГУ внутренних дел Подмосковья, а с 1988 года был заместителем министра, первым замглавы МВД СССР. Почетный сотрудник МВД РФ. В 2002 году Шилов стал руководителем общественной организации ветеранов органов внутренних дел."Иван Федорович всегда будет для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу. Его биография – эталон жизненного пути настоящего офицера. Мы запомним генерал-полковника внутренней службы Ивана Шилова как талантливого руководителя, мудрого и отзывчивого учителя, подлинного патриота России. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ивана Федоровича", - подчеркнул Колокольцев.

https://ria.ru/20211217/michurin-1764173959.html

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общество, ссср, московская область (подмосковье), владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство внутренних дел ссср, россия