https://ria.ru/20211222/sanktsii-1764944989.html

Несколько стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

Несколько стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2021

Несколько стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к пятому пакету санкций Европейского союза по... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:39

2021-12-22T16:39

2021-12-22T16:39

в мире

норвегия

белоруссия

северная македония

черногория

евросоюз

александр лукашенко

кгб белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к пятому пакету санкций Европейского союза по Белоруссии, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.В начале декабря ЕС объявил о новых санкциях против Белоруссии. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков."ЕС принял к сведению это обязательство указанных стран и приветствует его", - говорится в сообщении Евросоюза.Белоруссия в ответ на санкции Запада объявила, что с 1 января на полгода введет продовольственное эмбарго на некоторые товары из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других стран. В перечень запрещаемой к ввозу продукции попали более 20 товарных групп, в том числе живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты и некоторые другие товары. Запрет не распространяется на товары для личного потребления, детское питание, критический импорт и некоторые другие случаи ввоза.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211222/tranzit-1764937349.html

https://ria.ru/20211218/ukraina-1764372456.html

норвегия

белоруссия

северная македония

черногория

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в мире, норвегия, белоруссия, северная македония, черногория, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии