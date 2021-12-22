https://ria.ru/20211222/sanktsii-1764933766.html

В Люксембурге назвали новые санкции против России обременительными

В Люксембурге назвали новые санкции против России обременительными - РИА Новости, 22.12.2021

В Люксембурге назвали новые санкции против России обременительными

Новые экономические санкции против России в связи с украинской ситуацией были бы очень обременительны, никто этого не хочет, заявил на брифинге в Берлине глава... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:55

2021-12-22T15:55

2021-12-22T16:21

украина

люксембург (государство)

россия

в мире

жан ассельборн

мид люксембурга

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БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Новые экономические санкции против России в связи с украинской ситуацией были бы очень обременительны, никто этого не хочет, заявил на брифинге в Берлине глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн."Европе это не пойдет на пользу, никому не пойдет на пользу, но эти экономические санкции, которые предстояли бы в случае начала военной операции, были бы очень негативны для России, чего, повторюсь, никто не хочет", - заявил министр, комментируя ситуацию вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211221/nato-1764660344.html

https://ria.ru/20211222/gaz-1764910684.html

украина

люксембург (государство)

россия

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украина, люксембург (государство), россия, в мире, жан ассельборн, мид люксембурга