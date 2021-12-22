https://ria.ru/20211222/sammit-1764995548.html

Песков рассказал об условиях следующего саммита Путина с Байденом

Песков рассказал об условиях следующего саммита Путина с Байденом - РИА Новости, 22.12.2021

Песков рассказал об условиях следующего саммита Путина с Байденом

Перед организацией и проведением встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, нужно понять, каким будет ответ на предложения России по гарантиям РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:44

2021-12-22T20:44

2021-12-22T21:32

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Перед организацией и проведением встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, нужно понять, каким будет ответ на предложения России по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что были сформулированы и переданы в Вашингтон, а также в европейские столицы конкретные предложения российской стороны - проекты двух документов по гарантиям безопасности. Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите, нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - сказал он в эфире "России 24".

https://ria.ru/20211222/dipsobstvennost-1764993096.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия