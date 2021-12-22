https://ria.ru/20211222/rubl-1764828933.html
Насколько рубль может упасть после Нового года
Аналитик спрогнозировал, насколько рубль может просесть после Нового года - РИА Новости, 22.12.2021
Насколько рубль может упасть после Нового года
Рубль, вне зависимости от новогоднего сезона, находится под влиянием геополитического фактора, действий трейдеров и решений регуляторов, пояснил агентству... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T04:19
2021-12-22T04:19
2021-12-22T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
федеральная резервная система сша
ецб
россия
михаил коган
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Рубль, вне зависимости от новогоднего сезона, находится под влиянием геополитического фактора, действий трейдеров и решений регуляторов, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, отток средств из рублевых активов возможен в любой момент, в первую очередь, из-за геополитики. Эксперт, ссылаясь на обострение риторики между Западом и Россией, не ждет роста рубля. Также давят на рубль и решения регуляторов.По его прогнозам, рубль в начале 2022 года будет стоить около 75 рублей за доллар и 85 – 86 рублей за евро.
https://ria.ru/20211221/rubl-1764634739.html
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экономика, федеральная резервная система сша, ецб, россия, михаил коган
Аналитик спрогнозировал, насколько рубль может просесть после Нового года
Аналитик Коган спрогнозировал рост курса доллара в начале 2022 года до 75 рублей