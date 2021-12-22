https://ria.ru/20211222/rt-1764962440.html

Посол в Берлине выразил озабоченность прекращением трансляции RT DE

Посол в Берлине выразил озабоченность прекращением трансляции RT DE - РИА Новости, 22.12.2021

Посол в Берлине выразил озабоченность прекращением трансляции RT DE

Телеканал RT DE подвергается в Германии давлению, цель которого – осложнить запуск вещания на местную аудиторию, это противоречит принципу свободы слова, заявил РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:50

2021-12-22T17:50

2021-12-22T18:02

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сергей нечаев (дипломат)

rt deutsch

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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Телеканал RT DE подвергается в Германии давлению, цель которого – осложнить запуск вещания на местную аудиторию, это противоречит принципу свободы слова, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев."Крайне озабочены сообщениями о том, что трансляция спутникового сигнала российского немецкоязычного телеканала RT DE, запуск вещания которого состоялся 16 декабря 2021 года, была прекращена по требованию германского медиарегулятора. С сожалением констатируем, что RT DE испытывает в Германии непрекращающееся давление, имеющее целью воспрепятствовать или максимально осложнить начало работы российской компании на местную аудиторию", - сказал посол российским журналистам.По его словам, "попытки устранить сильного конкурента на медийном поле и ограничить доступ к альтернативной и при этом исключительно профессиональной точке зрения на происходящие в мире события явно диссонируют с утверждениями о недопустимости цензуры, защите свободы слова, прессы и права на получение информации".

https://ria.ru/20211222/zapret-1764938042.html

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в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), rt deutsch, телеканал rt