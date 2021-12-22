15:11 22.12.2021 (обновлено: 16:01 22.12.2021)
Симоньян надеется, что Москва ответит на исключение RT DE из вещания
Главред RT Симоньян надеется, что Москва ответит Берлину из-за исключения RT DE из вещания
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду на то, что Москва ответит на действия немецкого медиарегулятора, заставившего оператора спутниковой связи исключить RT DE из вещания.
"Готовим ответ немцам. Очень надеюсь, что в этот раз он действительно будет", — написала она в телеграм-канале.
Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российская сторона обязательно отреагирует на поведение Берлина. В свою очередь, глава ведомства Сергей Лавров не исключает, что Москва будет вынуждена принять ответные меры. В RT назвали действия немецкого медиарегулятора неправомерными и выразили уверенность, что решение пересмотрят в судебном порядке.
Ситуацию прокомментировал и гендиректор RT Алексей Николов. Он напомнил, что RT DE не успел провещать и недели после запуска.
"Это было сделано достаточно интересно. Дело в том, что когда мы начинали вещание канала, то очень тщательно проработали с нашими международными юристами, крупными компаниями, которые с нами работают, вопрос о том, чтобы все было сделано по закону", — приводятся его слова на сайте RT.
Как утверждает Николов, вещатель приобрел лицензию в полном соответствии с законом. Несмотря на это, немецкий регулятор сразу стал различными методами давить на тех, кто "оказывает услуги по распространению канала", настаивая на том, что разрешение "получено не по правилам".
"Почему она (лицензия. — Прим. ред.) получена не по правилам, на самом деле они не объяснили", — добавил он.
28 сентября, 21:16Симоньян назвала закрытие YouTube немецких каналов RT медийной войной
В августе в адрес RT DE поступил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом, по данным Tubular Labs, он был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя Deutsche Welle и другие местные издания.
В середине декабря произошел запуск нового круглосуточного канала на немецком языке. Студии RT DE находятся в Москве и Берлине, в эфире транслируются новости, ток-шоу и документальные фильмы. Однако в стартовый день работы YouTube заблокировал его. Впоследствии глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в стране, и объявила о начале расследования. Руководитель европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что RT DE вызывает раздражение и "о нем позаботятся".
Как отметили в российском МИД, ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным — это прямое препятствование работе журналистов.