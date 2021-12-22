https://ria.ru/20211222/rt-1764876350.html

Лавров допустил зеркальный ответ на отказ в вещании RT DE в Германии

Лавров допустил зеркальный ответ на отказ в вещании RT DE в Германии - РИА Новости, 22.12.2021

Лавров допустил зеркальный ответ на отказ в вещании RT DE в Германии

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:28

2021-12-22T12:28

2021-12-22T14:29

в мире

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии."Многие годы такая дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается, и у нас, конечно, часто возникало искушение ответить зеркально, ответить, так сказать, взаимностью, но до недавнего времени у нас преобладала все-таки убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, удушения средств массовой информации, как этим занимаются наши западные партнеры, но, вы знаете, как и в случае с обеспечиванием российской безопасности, всякому терпению есть предел, поэтому я не исключаю, что мы вынуждены будем, если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, вынуждены будем отвечать", - сказал министр в ходе интервью RT, комментируя ситуацию с отказом в вещании телеканала RT DE в Германии.

https://ria.ru/20211222/rt-1764876715.html

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"Всякому терпению есть предел" – Лавров о возможном ответе России на отказ в вещании RT DE в Германии "Всякому терпению есть предел" – Лавров о возможном ответе России на отказ в вещании RT DE в Германии 2021-12-22T12:28 true PT0M52S

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в мире, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия